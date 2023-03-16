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Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika haberleri: Eczacının yiyecek ve içeceğine şizofreni ilacı koydular! Korkunç plan!
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Eczacının yiyecek ve içeceğine şizofreni ilacı koydular! Korkunç plan!

Ankara'da, eczacı kalfası Süleyman Özçelik ile yardımcısı Muaz İslam Bozdağan hakkında, yanında çalıştıkları eczacı Büşra Akdoğan'ın yiyecek ve içeceklerine şizofreni tedavisinde kullanılan nörolojik ilaç katarak, trafik kazası yapmasına ve 4 yaşındaki oğlunun ölümüne neden oldukları suçlamasıyla ağırlaştırılmış müebbet ve 13 yıldan 25 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı

Son dakika haberleri: Eczacının yiyecek ve içeceğine şizofreni ilacı koydular! Korkunç plan!
DHA

Ankara'da, 20 Aralık 2020'de yaptığı trafik kazasında yaralanan ve 4 yaşındaki oğlu Ahmet Nazif Yıldız'ı da kaybeden eczacı Büşra Akdoğan, yanında çalışan kalfa Süleyman Özçelik ve yardımcısı Muaz İslam Bozdoğan'ın yiyecek ve içeceklerine gizlice ilaç kattıklarını ve bu nedenle trafik kazası geçirdiğini iddia ederek şikayetçi oldu.

OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

DHA'da yer alan habere göre şikayet üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma sonrası eczacı kalfası Süleyman Özçelik ve yardımcısı Muaz İslam Bozdoğan hakkında iddianame düzenlendi.

ALGIDA BOZUKLUK, TİTREME, KASILMA BAŞLADI

İddianamede yer alan bilgilere göre; Süleyman Özçelik, 2019 yılında kalfa olarak işe başladı. Özçelik´in işe başlamasından 6 ay sonra eczacı Büşra Akdoğan; algıda bozukluk, tikler, titreme, kasılma, sersemlik ve uyku hali gibi sorunlar yaşamaya başladı. Hastaneye giden eczacı kadın, önce gizli şeker hastalığı şüphesiyle tedavi gördü.

MİDE AMELİYATI OLDU

Şikayetleri kesilmeyince mide ameliyatı olan kadın, psikolojik tedaviye ve alternatif tıp yöntemlerine de başvurdu; ancak sonuç alamadı. Büşra Akdoğan, yaşadığı belirtiler nedeniyle eczaneye gidemez hale gelince kardeşi işin başına geçti.

MALİ KONULARI KALFASINA DEVRETTİ

Bir süre sonra aynı belirtileri bu kez de kardeşi yaşamaya başladı. 1.5 ay boyunca hastaneye giden kardeşi de çözüm bulamadı. Yaşadığı sıkıntılar nedeniyle eczaneye gidemeyen kadın, kalfa yardımcısı Muaz İslam Bozdoğan'ın tavsiyesi üzerine, mali konuları kalfa Süleyman Özçelik'e devretti.

MUHASEBECİ DE AYNI SORUNLARI YAŞADI

Büşra Akdoğan, eczanenin çok iş yapmasına rağmen bu süreçte zarar ettiğini görünce muhasebeci ile anlaştı. Ancak bir süre sonra muhasebeci de aynı sorunları yaşamaya başladı. Bu arada eczanede gribal enfeksiyon için kullanılan bazı ilaçların çok fazla olduğunu fark eden Büşra Akdoğan, yaptığı araştırma sonucu kendisinden habersiz bazı ilaçların usulsüz alım satımının yapıldığını, kalfa ve yardımcısının bu ilaçları bazı hastalara reçete ederek menfaat temin ettiklerini fark etti.

KAZA YAPTI, OĞLUNU KAYBETTİ

Eczanesinde olanları anlamaya çalışan Büşra Akdoğan, Aralık 2020'de aracıyla evine giderken yaşadığı ani dalgınlık ve uyku hali nedeniyle duvara çarparak takla attı. Kazada Büşra Akdoğan'ın 4 yaşındaki oğlu da hayatını kaybetti. Büşra Akdoğan, kazadan 7 ay sonra eczanenin mutfağındaki dolapta, etiketi sökülmüş ve arka tarafa saklanmış halde bulduğu şişenin, 'Nörodol' isimli ve şizofreni tedavisinde kullanılan ilaç olduğunu anladı; kendisine ilaç verildiğinden şüphelenince de savcılığa başvurdu.

KALFA VE YARDIMCISI TUTUKLANDI

Şikayet üzerine başlatılan soruşturma kapsamında kalfa Süleyman Özçelik ve yardımcısı Muaz İslam Bozdoğan, gözaltına alındıktan sonra tutuklandı. Savcılık, eczacı, kardeşi ve muhasebeciden aldığı örnekleri Adli Tıp Kurumu'na göndererek, rapor aldırdı. Raporda bu kişilerde antipsikotik ilaç bileşenleri tespit edildiği belirtildi. Raporda, bu ilaç bileşenlerinin şizofreni gibi ağır psikotik hastalıkların tedavisinde kullanılan maddeler olduğu, yan etkileri arasında da titreme, yavaş hareketler, dengesiz yürüme, uykulu hissetme, baş dönmesi, sersemlik ve bulanık görme gibi durumlar oluşabileceği kaydedildi.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET TALEBİ

İddianamede; yapılan inceleme sonrası Süleyman Özçelik ve yardımcısı Muaz İslam Bozdoğan'ın usulsüz ilaç alım satımı yapıp, SGK'yı zarara uğratarak 'nitelikli dolandırıcılık' suçunu da işledikleri, eczacıya gizlice ilaç vererek kendileri üzerindeki denetim imkanını ortadan kaldırdıklarını ve bu sayede de 1 milyon 700 bin lira haksız menfaat temin ettikleri belirtildi.

İddianamede ayrıca Özçelik ve Bozdağan´ın bu 2 suçun yanı sıra Büşra Akdoğan'ın yiyecek ve içeceklerine kattıkları ilaç nedeniyle kaza yapmasına neden olarak çocuğunun hayatını kaybetmesine sebebiyet verdikleri için 'olası kasıtla çocuğu kasten öldürmek' suçunu da işledikleri kaydedildi. İddianamede, Özçelik ve Bozdoğan´ın 3 suçtan ağırlaştırılmış müebbet ve 13 yıldan 25 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edildi.

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