Bursa'da olay, dün Mustafakemalpaşa ilçesi Selimiye Mahallesi İrfan Kaplan Sokak'ta meydana geldi. Ş.T., dini nikahla birlikte yaşadığını söylediği Pelin Sezer'den (28) haber alamayınca ev sahibinden yedek anahtarı istedi.
YERDE KANLAR İÇİNDE BULDU
DHA'da yer alan habere göre yedek anahtarla eve giren Ş.T., Sezer'i kanlar içinde yerde yatarken buldu.
VÜCUDUNA 11 MERMİ İSABET ETMİŞ
İhbar üzerine gelen sağlık ekibi, Sezer'in hayatını kaybettiğini belirledi. Sezer'in tabanca ile vurularak öldürüldüğü, vücudunun çeşitli yerlerine 11 merminin isabet ettiği tespit edildi.
KATİLİNİ BABASI OLARAK TANITMIŞ
Cinayete ilişkin çalışma başlatan polis, geçen hafta Pelin Sezer ile Ş.T.'nin, Mehmet Mehdi Okulevi (65) ile birlikte Mustafakemalpaşa'dan ev kiraladıklarını, Sezer'in ev sahibine Ş.T.'yi eşi, Mehmet Mehdi Okulevi'ni ise babası olarak tanıttığı bilgisine ulaştı.
İSTANBUL'A KAÇTIĞI BELİRLENDİ
Ekipler, cinayet şüphelisi Mehmet Mehdi Okulevi'nin İstanbul'a gittiğini saptadı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ile irtibata geçti.
KATİL ZANLISI CİNAYETİ İTİRAF ETTİ
İstanbul'da yakalanıp, gözaltına alınan Okulevi, Bursa'ya getirildi. Cinayeti itiraf ettiği öğrenilen Mehmet Mehdi Okulevi'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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