Büyük tepki çekmişti... Kedi düşmanıyla ilgili flaş gelişme!

İstanbul Küçükçekmece Atakent Mahallesi'nde bulunan bir sitenin girişindeki kedilere 5 Ocak Perşembe günü tekme atan Aytuğ Koyuncu hakkında, tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkartıldı.
ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINMIŞTI
DHA'da yer alan habere göre Koyuncu önceki gün gözaltına alınmış, çıkarıldığı Küçükçekmece Adalet Sarayı'na sevk edilmişti.
ADLİ KONTROLLE SERBEST KALMIŞTI
Şüpheli savcılık ifadesinin ardından, nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
TUTUKLAMAYA YÖNELİK YAKALAMA KARARI
Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nın itirazı üzerine, nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından şüpheli hakkında tutuklanmaya yönelik yakalama kararı çıkartıldı.
İFADESİ "PES" DEDİRTMİŞTİ
Aytuğ Koyuncu, mahkemedeki ifadesinde kedilere karşı düşmanlığının olmadığını, site sakinlerinin kendisini tahrik etmek için özellikle siteye kedileri aldıklarını iddia etmişti.
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