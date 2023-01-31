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Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: Büyük tepki çekmişti! Kedi düşmanı Aytuğ Koyuncu gözaltında! - Haberler
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Büyük tepki çekmişti! Kedi düşmanı gözaltında!

İstanbul Küçükçekmece'de, bir sitenin girişindeki kedilere tekme attığı anlara ait görüntüler ortaya çıkan, tepki gösteren komşularını tehdit edip üzerine yürüyen Aytuğ Koyuncu, polis ekiplerince gözaltına alındı. Aytuğ Koyuncu'nun emniyetteki işlemleri devam ediyor

Son dakika: Büyük tepki çekmişti! Kedi düşmanı Aytuğ Koyuncu gözaltında! - Haberler
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DHA

İstanbul'da infiale neden olan olay, 5 Ocak'ta Küçükçekmece Atakent Mahallesi'nde bulunan bir sitede meydana geldi.

KEDİLERE TEKME ATIYORDU, İHBAR EDİLDİ

DHA'da yer alan habere göre bir sitenin girişindeki kedilere tekme atan adamı gören site sakinleri, durumu polise bildirdi.

GÜVENLİK KAMERALARINDAN KİMLİĞİ BELİRLENDİ

Polis, çevredeki güvenlik kamera görüntülerinden şüphelinin Aytuğ Koyuncu olduğunu belirledi.

POLİS TARAFINDAN GÖZALTINA ALINDI

Aytuğ Koyuncu, polis ekiplerince gözaltına alındı. Sağlık raporunun ardından Kanarya Polis Merkez Amirliği'ne götürülen şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

2019'DA DA KEDİLERİ ZEHİRLEMİŞ

Kendisine tepki gösteren site sakinlerinin üzerine yürüyüp tehdit eden Aytuğ Koyuncu, 2019 yılında da aynı sitede kedileri zehirlediği iddiasıyla gündeme gelmişti.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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