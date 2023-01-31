Büyük tepki çekmişti! Kedi düşmanı gözaltında!

İstanbul'da infiale neden olan olay, 5 Ocak'ta Küçükçekmece Atakent Mahallesi'nde bulunan bir sitede meydana geldi.
KEDİLERE TEKME ATIYORDU, İHBAR EDİLDİ
DHA'da yer alan habere göre bir sitenin girişindeki kedilere tekme atan adamı gören site sakinleri, durumu polise bildirdi.
GÜVENLİK KAMERALARINDAN KİMLİĞİ BELİRLENDİ
Polis, çevredeki güvenlik kamera görüntülerinden şüphelinin Aytuğ Koyuncu olduğunu belirledi.
POLİS TARAFINDAN GÖZALTINA ALINDI
Aytuğ Koyuncu, polis ekiplerince gözaltına alındı. Sağlık raporunun ardından Kanarya Polis Merkez Amirliği'ne götürülen şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
2019'DA DA KEDİLERİ ZEHİRLEMİŞ
Kendisine tepki gösteren site sakinlerinin üzerine yürüyüp tehdit eden Aytuğ Koyuncu, 2019 yılında da aynı sitede kedileri zehirlediği iddiasıyla gündeme gelmişti.
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