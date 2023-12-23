MHP lideri Bahçeli'den şehitler için mesaj MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Irak'ın kuzeyinde şehit edilen 6 askerimizle ilgili sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Bahçeli açıklamasında, "PKK'lı hainlerin hunhar saldırısında maalesef altı vatan evladımız şehit olmuş, altı vatan evladımız da yaralanmıştır. Öfkemiz acımız kadar büyüktür. Bu şerefsizlerin kökünü her yerden kazımak mukaddes ve mukadder bir görevdir" dedi

MHP lideri Devlet Bahçeli, Irak'ın kuzeyinde bölücü terör örgütü mensuplarınca şehit edilen 6 askerimizle ilgili açıklamada bulundu. Bahçeli, sosyal medyadan yaptığı açıklamada şöyle dedi:

Şehit Uzman Çavuş Alpay Aras-3 Operasyonu kapsamında harekat icra eden Hakkari 1.Dağ ve Komando Tugay Komutanlığımıza bağlı bir geçici üs bölgemize alçakça sızma girişiminde bulunan PKK'lı hainlerin hunhar saldırısında maalesef altı vatan evladımız şehit olmuş, altı vatan… — Devlet Bahçeli (@dbdevletbahceli) December 23, 2023

"ÖFKEMİZ ACIMIZ KADAR BÜYÜKTÜR"

"Şehit Uzman Çavuş Alpay Aras-3 Operasyonu kapsamında harekat icra eden Hakkari 1.Dağ ve Komando Tugay Komutanlığımıza bağlı bir geçici üs bölgemize alçakça sızma girişiminde bulunan PKK'lı hainlerin hunhar saldırısında maalesef altı vatan evladımız şehit olmuş, altı vatan evladımız da yaralanmıştır. Öfkemiz acımız kadar büyüktür. Bu şerefsizlerin kökünü her yerden kazımak mukaddes ve mukadder bir görevdir.

Aziz şehitlerimize Cenab-ı Allah'tan rahmetler, yaralılarımıza şifa niyaz ediyor; kederli ailelerinin, milletimizin, silah arkadaşlarının, hülasa hepimizin başı sağ olsun diyorum. Hiç kimse endişe etmesin, şehitlerimizin dökülen kanları yerde kalmayacak, terörizmle mücadele… — Devlet Bahçeli (@dbdevletbahceli) December 23, 2023

"KANLARI YERDE KALMAYACAKTIR"

Aziz şehitlerimize Cenab-ı Allah'tan rahmetler, yaralılarımıza şifa niyaz ediyor; kederli ailelerinin, milletimizin, silah arkadaşlarının, hülasa hepimizin başı sağ olsun diyorum. Hiç kimse endişe etmesin, şehitlerimizin dökülen kanları yerde kalmayacak, terörizmle mücadele sonuna kadar devam edecektir."