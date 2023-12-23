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        Haberler Gündem Güncel Son Dakika Haberleri: MHP lideri Devlet Bahçeli'den şehitler için mesaj - Şehitlerimiz açıklama

        MHP lideri Bahçeli'den şehitler için mesaj

        MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Irak'ın kuzeyinde şehit edilen 6 askerimizle ilgili sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Bahçeli açıklamasında, "PKK'lı hainlerin hunhar saldırısında maalesef altı vatan evladımız şehit olmuş, altı vatan evladımız da yaralanmıştır. Öfkemiz acımız kadar büyüktür. Bu şerefsizlerin kökünü her yerden kazımak mukaddes ve mukadder bir görevdir" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.12.2023 - 14:09 Güncelleme: 23.12.2023 - 14:22
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        MHP lideri Bahçeli'den şehitler için mesaj
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        MHP lideri Devlet Bahçeli, Irak'ın kuzeyinde bölücü terör örgütü mensuplarınca şehit edilen 6 askerimizle ilgili açıklamada bulundu. Bahçeli, sosyal medyadan yaptığı açıklamada şöyle dedi:

        "ÖFKEMİZ ACIMIZ KADAR BÜYÜKTÜR"

        "Şehit Uzman Çavuş Alpay Aras-3 Operasyonu kapsamında harekat icra eden Hakkari 1.Dağ ve Komando Tugay Komutanlığımıza bağlı bir geçici üs bölgemize alçakça sızma girişiminde bulunan PKK'lı hainlerin hunhar saldırısında maalesef altı vatan evladımız şehit olmuş, altı vatan evladımız da yaralanmıştır. Öfkemiz acımız kadar büyüktür. Bu şerefsizlerin kökünü her yerden kazımak mukaddes ve mukadder bir görevdir.

        "KANLARI YERDE KALMAYACAKTIR"

        Aziz şehitlerimize Cenab-ı Allah'tan rahmetler, yaralılarımıza şifa niyaz ediyor; kederli ailelerinin, milletimizin, silah arkadaşlarının, hülasa hepimizin başı sağ olsun diyorum. Hiç kimse endişe etmesin, şehitlerimizin dökülen kanları yerde kalmayacak, terörizmle mücadele sonuna kadar devam edecektir."

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        #devlet bahçeli
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