Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
HaberlerDünyaSon dakika haberleri! Rusya'dan flaş Serakib hamlesi
ABONE OL
Habertürk Google News Abonelik

Rusya Savunma Bakanlığı: Rus askeri polisi Serakib'e girdi

Rusya Savunma Bakanlığı, İdlib'in kilit önemdeki ilçesi Serakib'e Rus askeri polisinin girdiği yönünde bir açıklama yaptı. Reuters haber ajansı ilçenin bazı bölümlerinin yeniden rejim kontrolüne geçtiğini ifade ederken, bölgedeki muhalif kaynaklar ilçede şiddetli çatışmaların yaşandığını rapor ediyor. Son bir ay içerisinde 2 kez el değiştiren Serakib ilçesi M4 ve M5 karayolları üzerinde bulunuyor ve Halep ile İdlib'i birbirine bağlayan konumu nedeniyle stratejik önem arz ediyor

rusya
HABERTURK.COM

İdlib'de bir süredir devam eden savaşın kilit noktalarından biri olan Serakib ilçesinde şiddetli çatışmalar devam ediyor.

Reuters'ın haberine göre, son 1 ay içerisinde iki kez el değiştiren muhaliflerin kontrolündeki ilçenin bazı bölümleri yeniden Esad rejimine bağlı güçler tarafından ele geçirildi.

İDLİB'DE 4 İLÇE MUHALİFLERİN ELİNDE

Muhaliflere yakın kaynaklar ilçenin batı bölümlerinde çatışmaların sürdüğünü belirtirken, Suriye İnsan Hakları Gözlemevi muhaliflerin kontrolü yeniden ele geçirmek için saldırılarını sürdürdüğünü belirtiyor. Bölgede bulunan Habertürk yazarı Çetiner Çetin, Serakib'in 9 ilçesinin rejimin kontrolüne geçtiğini, 4 ilçenin ise muhaliflerin elinde olduğu bilgisini aktardı.

 

RUSYA'DAN SERAKİB İÇİN HAMLE

Öte yandan Rusya Savunma Bakanlığı'ndan da kilit önemdeki Serakib için bir hamle geldi. Bakanlıktan yapılan açıklamada ilçeye Rus askeri polisinin girdiğini duyuruldu. Daha önce Serakib'de Esad rejimi güçleriyle birlikte, İran ve Rusya'ya bağlı milis kuvvetler savaşıyordu. Moskova, Rus askeri polisinin ilçeye girme kararının 'ilçenin güvenlik bakımından önemiyle' ilgili olduğunu belirtti.

Milli Savunma Bakanlığı dün gece Esad rejimi güçlerinin topçu saldırısı nedeniyle 1 askerin şehit olduğunu, 1 askerin de yaralandığını açıklamıştı.

 

HALEP VE İDLİB ARASINDAKİ STRATEJİK NOKTA: SERAKİB

Rejim kontrolündeki Halep ile muhaliflerin kontrolündeki İdlib arasındaki stratejik noktalardan biri olan Serakib ilçesi kilit önemdeki M4 ve M5 karayollarına yakınlığı nedeniyle stratejik önem arz ediyor.

24 SAATGÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
  • pembepanter 1 saat önce Rusya oyunu zorluyor ve kaybedeceğini görüyor.
    CEVAPLA
  • Muhammed Çevikel_10217583575793940 2 saat önce Çünkü ruslarda,abd de o bölgede bi kürt devleti kurulmasını istiyor
    CEVAPLA
  • adar13 3 saat önce Orada arada ufak bir yer Tel Rifat ypg-pkk nın elinde. Niye alınmıyor orası.
    CEVAPLA
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Son dakika haberler! Kremlin'den İdlib ve Türkiye açıklaması!
DÜNYAKremlin'den İdlib ve Türkiye açıklaması!
Son dakika haberler! İran'dan şok haber: 23 milletvekilinde daha koronavirüs!
DÜNYAİran'dan şok haber: 23 milletvekilinde daha ...
Son dakika haberler! Tokyo Olimpiyatlarına koronavirüs tehditi
DÜNYATokyo Olimpiyat Oyunları ertelenme riskiyle karşı ...
Son dakika! İdlib'de rejime ait savaş uçağı düşürüldü!
DÜNYAİdlib'de rejime ait savaş uçağı düşürüldü!
AB'nin savunma harcamaları yükseldi
DÜNYAAB'nin savunma harcamaları yükseldi
Demokratların adaylık yarışında kritik viraj: Süper Salı
DÜNYADemokratların adaylık yarışında kritik viraj: Süper ...
Endonezya'nın Cava Adası'nda bulunan Merapi Yanardağı'nda patlaması.- Haberler
DÜNYAEndonezya'da yanardağ patladı!
Trablus Mitiga Havalimanı'nda uçuşlar yeniden durduruldu.-Haberler
DÜNYATrablus Mitiga Havalimanı'nda uçuşlar yeniden ...
Son dakika haberler! ABD'deki Çinli 5 medya kuruluşu çalışanlarına kısıtlama getirildi
DÜNYAABD'den Çinli medya kuruluşlarına kısıtlaması
Son dakika haberleri - Avrupa Birliği'nden Yunan adalarına asker gönderme kararı
DÜNYAAvrupa Birliği'nden Yunan adalarına asker gönderme ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X