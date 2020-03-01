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Habertürk ekibi günlerdir rejim unsurlarının sivil konutlar, okullar ve camilerini bombaladığı Serakib şehrine girdi. Yoğun çatışmaların yaşandığı şehirde neredeyse bombalanmamış yer kalmamış durumda. Habertürk'ten Çetiner Çetin, Serakib izlenimlerini aktardı:

ŞEHİRDEN ÇATIŞMA SESLERİ GELİYOR

Günlerdir bombaların hedefindeki Serakib kenti boşalmış durumda. Bölgede rejim uçakları saldırılarını devam ettiriyor. Yol boyunca dikkat ettiğimiz en önemli şeylerden biri rejimin sivil yerleşim birimlerin tamamını hedef aldığı yönünde. Serakib'deki insanların neden kaçtığı bu görüntüler çok net bir şekilde ortaya koyuyor. Bir taraftan cephe hattından yapılan topçu ve obüs atışları var. TSK'nın bu bölgede konuşlandığını biliyoruz. Çatışma sesleri geliyor. Bölge hareketli. Uçaklar havada. Habertürk olarak kameraman arkadaşım Hakan Öztürk'le beraber görüntülüyoruz. Şehrin içerisinde çatışmalar devam ediyor. Çatışmalar devam ederken biz de Özgür Suriye Ordusu'nun hareket alanı içerisinde olan bir bölgedeyiz.

HABERTÜRK EKİBİ SIFIR NOKTASINDA

TSK o bölgede rejime bağlı unsurları havadan operasyonlarla, obüs, İHA ve SİHA'larla vuruyor. Karşımızdaki bölge Serakib'in dış bölgeleri. Serakib birkaç gündür kontrol altındaydı. Bir taraftan rejime ait uçaklar havalanırken diğer taraftan bölgede çatışmalar devam ediyor. Burada 3 tane TSK'ya bağlı askeri üs var. Yerlerde Doçka mermileri gözüküyor. Yoğun çatışmaların burada gösterdiği en net tablo, yerdeki mühimmatların olması. Halen bomba sesleri duyuluyor. TSK'nın askeri üslerine iletişim sağlayabilmek için operasyonlar devam ediyor. Çatışmaların yaşandığı sıfır noktasında geldik. Özgür Suriye Ordusu'na bağlı yaklaşık 8 bin asker Serakib'in çeperini kontrol altına almaya çalışıyor.

KENTTEKİ SİVİLLER BURAYI TERK ETMİŞ

Çatışmalar çok sıcak. Rejim havadan aldığı destekle buradaki çatışmaları son sürat devam ettirmeye çalışıyor. Bu bölgeyi kim alırsa 5 Mart'ta haritalar bu sınır üzerinden konuşulacak. İçeride sadece rejime bağlı askerli birlikler değil aynı zamanda paramiliter güçler de var. Şu an oldukça yoğun kalabalık silahlı grupların olduğu söyleniyor. Halep'tekine benzer bir şehir savaşının yaşandığı bize gelen bilgiler arasında. Rejimin birkaç gün kontrol altında tuttuğu bir kentteyiz. Bu görüntüsüyle hayalet bir kent durumda. Rejim askerlerinin saldırısına uğramış bir yer. Çok dikkatli bir şekilde hareket ediyoruz. Çünkü silah sesleri halen geliyor. SİHA ve İHA'lar halen kentin semalarında. İşyerleri harabeye dönmüş durumda. Kentteki siviller burayı terk etmiş. Bölgede çatışmalar son 10 günden beri hiç durmadan devam ediyor.

EVLE, OKULLAR VE CAMİLER BOMBALANMIŞ!

Rejimin havadan uçaklarıyla doğrudan saldırıyor olması, kara harekâtını zorlaştıran bir durum. Bütün zorluklara rağmen operasyon bölgesinde çok ciddi bir ilerleme kaydedilmiş durumda. Yaklaşık 300 bin insanın yaşadığı bir kentti burası. Bugün aileler tamamen kent merkezini boşaltmış durumda. Serakib'deki siviller genel itibariyle gittikleri bölge Türkiye'nin yanı başındaki Akme kampı oldu. Yaşamlarını oradaki çadır kentlerde sürdürecekler bir süre. Buradaki evler ne kadar sürede onarılır, burası ne kadar sürede toparlanır zaman gösterecek. Kentin neredeyse vurulmadık hiçbir noktası kalmamış. Sivil yerleşim yerleri, okullar, evler ve camiler. Çocukların gittiği okullar da hedef konumunda olmuş. Rejimin ne kadar acımasız ve pervasız olduğunu burada görebiliyoruz.