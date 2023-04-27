Soruşturma başlatıldı! Tuğba öğretmen neden öldü?

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DHA

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde bir ilkokulda sınıf öğretmenliği yapan Tuğba Parlak (37), iki bacağındaki varis nedeniyle özel bir hastaneye başvurdu.

AMELİYATTAN SONRA RAHATSIZLANDI Tuğba Parlak evli ve 2 çocuk annesiydi. DHA'da yer alan habere göre 15 Nisan´da ameliyat olan Parlak, aynı gün içerisinde taburcu edildi. Evine giden Parlak, ertesi gün rahatsızlık yaşayınca ailesi tarafından 112 Acil Çağrı Merkezi´ne ihbarda bulunuldu.

YOĞUN BAKIMA ALINDI Eve gelen sağlık ekipleri, yaptıkları müdahalenin ardından Parlak´ı ameliyat yapılan hastanenin başka bir şubesinin aciline götürdü. Parlak, burada yapılan müdahalenin ardından yoğun bakıma alındı.

AİLESİ "İHMAL" İDDİASIYLA ŞİKAYETÇİ OLDU 24 Nisan´da Parlak´ın yaşamını yitirdiği yakınlarına bildirildi. Ailesinin, `ihmal´ olduğu gerekçesiyle şikayetçi olmasıyla Parlak´ın cenazesi adli tıp kurumuna götürüldü.

2 ÇOCUK ANNESİ TOPRAĞA VERİLDİ Biri 5 diğeri 10 yaşında 2 çocuk annesi Parlak´ın cenazesi otopsinin ardından Tokat´a götürülerek, gözyaşlarıyla toprağa verildi.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULDU Tuğba Parlak´ın yaşamını yitirmesinin ardından eşi Mustafa Parlak, ameliyatta ve sonrasında `ihmal´ olduğu iddiasıyla özel hastane yönetimi ile ameliyatı gerçekleştiren kalp damar cerrahı hakkında suç duyurusunda bulundu.