TIR, yol bakım aracı ve İETT otobüsüne çarptı! Ölüler ve yaralılar var!

İstanbul Tuzla'da kaza, TEM Otoyolu Aydınlı mevkiinde saat 06.15 sıralarında meydana geldi. Ankara istikametine ilerleyen Ömer Erova yönetimindeki TIR şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu arıza yaptığı için emniyet şeridine park eden Hasan Doğan yönetimindeki İETT otobüsüne ve otobüs için yardıma gelen yol bakım aracına arkadan çarptı.
İETT ŞOFÖRÜ OLAY YERİNDE ÖLDÜ
DHA'da yer alan habere göre kazada İETT şoförü Hasan Doğan olay yerinde hayatını kaybederken 3 kişi de yaralandı.
3 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI
İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı 3 kişiyi ambulansla hastaneye kaldırdı.
YOL BAKIM ÇALIŞANI HASTANEDE CAN VERDİ
Hastaneye kaldırılan yol bakım çalışanı Umut Can Çankır'ın da hastanede hayatını kaybettiği öğrenildi.
ANKARA İSTİKAMETİ DURMA NOKTASINA GELDİ
Kaza nedeniyle TEM Otoyolu'nda Ankara istikametine iki şeridin kapanması nedeniyle trafik durma noktasına geldi.
EKİPLERİN MÜDAHALESİ SÜRÜYOR
TEM Otoyolu'nda uzun araç kuyrukları oluşurken olay araçların yoldan kaldırılması için vinç çağrıldı. Ekiplerin kazaya müdahalesi sürüyor.
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