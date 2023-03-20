TIR, yol bakım aracı ve İETT otobüsüne çarptı! Ölüler ve yaralılar var!

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika haberleri: İstanbul Tuzla'da TIR, yol bakım aracı ve İETT otobüsüne çarptı! Ölüler ve yaralılar var!
ABONE OL

TIR, yol bakım aracı ve İETT otobüsüne çarptı! Ölüler ve yaralılar var!

İstanbul Tuzla'da, TEM Otoyolu' nda TIR, yol bakım aracı ve İETT otobüsüne çarptı. Kazada 2 kişi hayatını kaybederken 2 kişi de yaralandı. Kaza nedeniyle TEM Otoyolu'nda Ankara istikametine iki şerit trafiğe kapatıldı

Son dakika haberleri: İstanbul Tuzla'da TIR, yol bakım aracı ve İETT otobüsüne çarptı! Ölüler ve yaralılar var!
DHA

İstanbul Tuzla'da kaza, TEM Otoyolu Aydınlı mevkiinde saat 06.15 sıralarında meydana geldi. Ankara istikametine ilerleyen Ömer Erova yönetimindeki TIR şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu arıza yaptığı için emniyet şeridine park eden Hasan Doğan yönetimindeki İETT otobüsüne ve otobüs için yardıma gelen yol bakım aracına arkadan çarptı.

İETT ŞOFÖRÜ OLAY YERİNDE ÖLDÜ

DHA'da yer alan habere göre kazada İETT şoförü Hasan Doğan olay yerinde hayatını kaybederken 3 kişi de yaralandı.

3 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı 3 kişiyi ambulansla hastaneye kaldırdı.

YOL BAKIM ÇALIŞANI HASTANEDE CAN VERDİ

Hastaneye kaldırılan yol bakım çalışanı Umut Can Çankır'ın da hastanede hayatını kaybettiği öğrenildi.

ANKARA İSTİKAMETİ DURMA NOKTASINA GELDİ

Kaza nedeniyle TEM Otoyolu'nda Ankara istikametine iki şeridin kapanması nedeniyle trafik durma noktasına geldi.

EKİPLERİN MÜDAHALESİ SÜRÜYOR

TEM Otoyolu'nda uzun araç kuyrukları oluşurken olay araçların yoldan kaldırılması için vinç çağrıldı. Ekiplerin kazaya müdahalesi sürüyor.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Araştırma! Son dakika | İskenderun'da kıyı şeridi 100 metreden 101 metreye ulaştı: "İskenderun sahilini dalgakıranlar ile yükseltmemiz lazım"
GÜNDEM "İskenderun sahilini dalgakıranlar ile yükseltmemiz ...
KABİNE TOPLANTISI KARARLARI | 20 Mart 2023 Bugün Kabine Toplantısı var mı, ne zaman ve saat kaçta ve gündemde neler var?
GÜNDEM Kabine Toplantısı kararları bekleniyor!
SAĞLIK BAKANLIĞI 2. personel alımı 2023: Sağlık Bakanlığı personel alımı başladı mı, ne zaman yapılacak ve kadro branş dağılımı belli mi?
GÜNDEM Sağlık Bakanlığı personel alımında ikinci etap!
Son dakika: FETÖ'nün sorularını sızdırdığı 4 sınavda 24 gözaltı kararı!
GÜNDEM FETÖ'nün sorularını sızdırdığı 4 sınavda 24 gözaltı ...
Son dakika: Başmakçı Belediye Başkanı Ayhan Gönüllü hayatını kaybetti
GÜNDEM Başmakçı Belediye Başkanı hayatını kaybetti
SEL FELAKETİ | Son dakika haberleri: Adıyaman'da anne kız sele kapılmıştı! Bugün 6. gün! Kahreden bekleyiş!
GÜNDEM Anne kız sele kapılmıştı! Bugün 6. gün! Kahreden ...
TOKİ TUZLA KURA ÇEKİMİ canlı yayın izle | 20 Mart 2023 İstanbul TOKİ Tuzla kura çekiliş sonuçları sorgulama ekranı ile kazanan isim listesi
GÜNDEM TOKİ Tuzla kuraları canlı yayında çekiliyor!
EYT MAAŞ HESAPLAMA robotu tablosu 2023: SGK ile 4A, 4B, 4C EYT emekli maaş hesaplaması nasıl yapılır? Emekli maaşının ne kadar olduğunu nasıl öğrenirim?
GÜNDEM SGK ile EYT maaş hesaplama ekranı
YASAK AŞK | Son dakika: Gaziantep'te kan donduran olay... Yasak aşk Fırat'ta bitti! - Güncel haberler
GÜNDEM Kan donduran olay... Yasak aşk Fırat'ta bitti!
SON DAKİKA DEPREM Mİ OLDU? 20 Mart 2023 | Kandilli ve AFAD son depremler listesi ile az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde?
GÜNDEM Malatya, Kahramanmaraş ve Hatay güne depremle uyandı!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.