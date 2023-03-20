TIR, yol bakım aracı ve İETT otobüsüne çarptı! Ölüler ve yaralılar var!

İstanbul Tuzla'da kaza, TEM Otoyolu Aydınlı mevkiinde saat 06.15 sıralarında meydana geldi. Ankara istikametine ilerleyen Ömer Erova yönetimindeki TIR şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu arıza yaptığı için emniyet şeridine park eden Hasan Doğan yönetimindeki İETT otobüsüne ve otobüs için yardıma gelen yol bakım aracına arkadan çarptı.