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Haberler Gündem 3. Sayfa İstanbul'da cansız bedeni bulunan Murat Kartal cinayetinin davası başladı - En son haberler
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Vahşet davası başladı! "Elleri kelepçeli çukura attık!"

İstanbul'da, boş bir arazide günlerce süren kazı çalışmalarında cansız bedeni bulunan Murat Kartal cinayetiyle ilgili davada, 2 polisin da aralarında olduğu 11 sanık hakim karşısına çıktı. Sanık Faysal Gezen savunmasında, "Mehmet Selim Baybaşin, Metin Atalan, ben ve diğer kişi, boş arazideki çukura Murat'ı bıraktık. Murat'ın elleri hala kelepçeliydi" dedi

İstanbul'da cansız bedeni bulunan Murat Kartal cinayetinin davası başladı - En son haberler
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DHA

İstanbul'da, 4 Şubat 2022'de cansız bedeni Büyükçekmece'de bulunan Murat Kartal'ın, şüpheliler tarafından tasarlanarak öldürüldüğü belirtildi. Şüpheliler eski milletvekili Abdulsamet Turgut, Mehmet Emin Baybaşin ve Yavuz Yavuztürk'ün aralarında bulunduğu 11 şüpheli hakkında, 'Tasarlayarak kasten öldürme' suçundan, ağırlaştırılmış müebbet hapis, 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan da 4 yıldan 14 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

2 POLİS HAKKINDA 6 YILA KADAR HAPİS İSTENDİ

DHA'da yer alan habere göre şüpheli iki polis memuru Erdem Öntürk ve Fatih Erkuş hakkında ise ayrıca 'Verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme' suçundan 3 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası istendi.

11 SANIK, HAKİM KARŞISINA ÇIKTI

Davanın Bakırköy 23. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki ilk duruşmasına, 8 tutuklu sanık ile bir tutuksuz sanık katılırken, 2 tutuklu sanık SEGBİS ile duruşmaya bağlandı. Taraf avukatları da duruşma salonunda hazır bulundu.

ESKİ VEKİL SUÇSUZ OLDUĞUNU SÖYLEDİ

Savunma yapan tutuklu sanık Abdulsamet Turgut, ölen kişi bir tanışıklığı olmadığını, milletvekilliği yapmış bir insan olarak, böyle bir işe karışacak kadar gözünün kararmadığını, suçsuz olduğunu söyledi.

"OĞLUMUN ÖLDÜRÜLMESİ NEDENİYLE HUSUMETİM YOKTU"

Duruşmaya tekerlekli sandalye ile katılan sanık Mehmet Emin Baybaşin, "Olayla ilgili hiçbir bilgim yoktur. Üç sanık dışında diğer sanıkları tanımam. Ben olayı emniyette duydum. Oğlumun öldürülmesi olayı nedeniyle, Murat Kartal ve ailesine husumetim yoktu.

"MAKTULÜ TANIMAM, DESTEKSİZ YÜRÜYEMİYORUM"

Oğlumun öldürülmesi davasına hiç katılmamıştım. Maktulü tanımam. Olaydan 1-2 ay önce felç geçirdim. Evde tedavim devam ediyordu. Desteksiz yürüyemiyorum. Yavuz Yavuztürk ile aile sorunları nedeniyle 4 yıldır görüşmüyorduk. Evimde bulunan peruk oğlumundu, annesi saklıyordu. Beraatimi istiyorum" dedi.

SANIKLAR VE İZLEYİCİLER OLMADAN SAVUNMA YAPTI

Sanık Faysal Gezen, savunmasını diğer sanıklar ve izleyiciler olmadan yapmak istedi. Bu nedenle sanık ve izleyiciler duruşma salonundan çıkarıldı. Gezen, Mehmet Selim Baybaşin'in talimatıyla Metin'le birlikte araca bindiklerinde, Murat Kartal'ın başının öne düşük vaziyette olduğunu ve kendisine ses vermediğini, hep birlikte onu arabadan taşıyıp boş arazide bir çukura bıraktıklarını anlattı.

"SEN BENİM YEĞENİMİ NASIL ÖLDÜRÜRSÜN"

Sanık Metin Atalan da savunmasında şunları söyledi: "Yavuz Yavuztürk dayıma o gün telefon geldi, sinirlendi. Birlikte yola çıktık. Bilmediğim bir yerde beklerken polis olduğunu anladığım iki kişi Murat Kartal'ı getirdi. Arabaya soktular. Dayım, 'Bizden habersiz polislerle iş çevirmişler' dedi. Sonra şatoya geçtik. Daha sonra şatoya Mehmet Selim Baybaşin geldi. Gelir gelmez şahsın nerede olduğunu sordu. Sonra bize kızarak, 'Siz buradan uzak durun' dedi. Mehmet Selim Murat'a, 'Sen benim yeğenimi nasıl öldürürsün' diye hakaret etti.

"MURAT İLE MEHMET SELİM AŞAĞI İNDİ"

Sonrasında aracın içerisinde de Mehmet Selim, Murat'a kızıyordu. Aracı Faysal sürüyordu, yanına ben oturdum, arkada da Murat Kartal ile Mehmet Selim vardı. Murat hayattaydı, oturuyordu, darp edilmemişti. Şatonun dışına çıktık yanımızdan ekip arabası geçince, Faysal üzerindeki silahı dışarı attı. Biraz daha ilerleyince Mehmet Selim 'burada durun' dedi. Murat'la Mehmet Selim aşağı indi, bizi de şatoya gönderdi.

15-20 dakika sonra Yavuz şatoya döndüğünde, şahsı metrobüse bıraktığımızı söyledik. Sonra Faysal'ın attığı silahı aramaya gittik. Murat arabaya ilk bindirildiğinde elleri kelepçeliydi, daha sonra kelepçesini kim açtı bilmiyorum."

O sırada sanık avukatı söz alarak "Google'a Mehmet Selim Baybaşin yazdığımda, atlı fotoğrafı çıkıyor. Bu kişi geçen yıl ölmüş. Sanığa bu fotoğraf gösterilebilir mi?" diye sordu. Sanık Atalan da fotoğraftaki kişinin şatoya gelen Mehmet Selim Baybaşin olduğunu söyledi. Mehmet Emin Baybaşin ise fotoğraftaki kişinin Ali Rıza ağabeyinin oğlu olduğunu söyledi.

"ADAM GEBERMİŞ GİTMİŞ BU KONUYU KAPATALIM"

Murat Kartal'ı gözaltına alan polislerden sanık Erdem Öntürk yaptığı savunmada, sanıklardan Yavuz Yavuztürk'ün Murat Kartal'a ulaşmak için kendisinden yardım istediğini anlatarak, "Bana Murat Kartal'ın telefon numarasını verdi. Ben de meslektaşım Fatih'ten yardım istedim. O da Murat Kartal'ın fotoğrafını ve evraklarını buldu. Olay günü Murat Kartal'a bir kafenin dışında ulaştık. Kendisine ifade vermesi gerektiğini söyledik. O da 'Tamam' deyip, araca bindi. Sonra Yavuz'u aradık ve buluştuk. Murat Yavuz'u görünce, 'Beni polise mi aldırtıyorsunuz?' dedi. Birbirlerinin üstüne yürüdüler" dedi.

Sanık Öntürk, "Biz de gidecektik fakat Fatih'in omzu kötü olunca gitmemeye karar verdik. Biz Silivri'ye dönünce Yavuz Yavuztürk'ün yeğeni Hasan beni aradı. Bana, 'Adam gebermiş gitmiş bu konuyu kapatalım' dedi. Benim dünyam başıma yıkıldı. Fatih'le birlikte kurban mı olduk diye düşündüm. Ne olduğunu netleştirelim diye kolluk birimlerine gittik. İyi niyetimizin kurbanı olduk" dedi.

Mahkeme duruşmaya yarın devam edileceğini belirterek, ara verildiğini açıkladı.

İNTİKAM İÇİN ÖLDÜRÜLDÜĞÜ İDDİA EDİLMİŞTİ

2015 yılında bin 750 liralık fatura yüzünden tartıştığı Baybaşin ailesine mensup Edip Fırat’ı öldüren kiracısı Murat Kartal’ın, intikam için öldürüldüğü öne sürüldü.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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