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Sultangazi'de trafikte tehlikeli yolculuk!

İstanbul Sultangazi'de akıllara durgunluk veren bir görüntü ortaya çıktı. Makas atarak ilerleyen otomobilin açık arka bagaj kısmında iki kişinin yaptığı tehlikeli yolculuk kameraya yansıdı

sultangazi maganda
DHA

Sultangazi'de makas atarak ilerleyen otomobilin açık arka bagaj kısmında iki kişinin yaptığı tehlikeli yolculuk kameraya yansıdı.

 

DHA'nın haberine göre, trafikte ilerleyen bir aracın içinden kaydedilen cep telefonu görüntüleri, Sultangazi Habipler-Arnavutköy yolunda geçtiğimiz günlerde çekildi.

Akan trafikte arka bagaj kapısı açık olan, dışarı sarkmış şekilde yolculuk yapan iki kişi, hem kendilerini hem trafiği tehlikeye attı. Görüntülenen aracın sürücüsü, akan trafikte makas atarak ilerledi.

Makas atarak ilerleyen otomobilin bagaj kısmından dışarı çıkmış şekilde yolculuk yapan iki kişi, tehlikeye aldırmadan durumlarına güldükleri görüldü.

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