        Son dakika: Hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü Defne Su öldü, arkadaşı ağır yaralı | Son dakika haberleri

        Hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü Defne Su öldü, arkadaşı ağır yaralı

        Mersin'in Erdemli ilçesinde hafif ticari araç ile çarpışan motosikletin sürücüsü Defne Su Çelik hayatını kaybetti, arkasındaki arkadaşı Halil Samet Karadağ (18) ağır yaralandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.02.2026 - 11:45
        Biri 16 diğeri 18... Genç kız hayattan koptu

        Mersin'in Erdemli ilçesinde hafif ticari araç ile çarpışan motosikletin sürücüsü Defne Su Çelik (16) hayatını kaybetti, arkasındaki arkadaşı Halil Samet Karadağ (18) ağır yaralandı.

        ÇARPMANIN ETKİSİYLE YOLA SAVRULDU

        Kaza, dün öğle saatlerinde ilçedeki Alata Mahallesi Şenoğlu Caddesi’nde meydana geldi. S.U. (30) yönetimindeki hafif ticari araç ile Defne Su Çelik'in kullandığı motosiklet kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle Defne Su Çelik ile arkasındaki arkadaşı Halil Samet Karadağ yola savruldu.

        GENÇ KIZ HAYATINI KAYBETTİ

        Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, Çelik'in kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Ağır yaralanan Karadağ ise ambulansla hastaneye kaldırıldı. Turizm meslek lisesinde 10'uncu sınıf öğrencisi olduğu belirtilen Defne Su Çelik'in cansız bedeni otopsi için morga kaldırıldı. Hafif ticari araç sürücüsü S.U. gözaltına alındı.

        Orhan Pamuk'un avukatı Güngör: Taray apartmanı tahminimize göre mayıs sonunda yıkılmış olacak

        NOBEL ödüllü yazar Orhan Pamuk'un Beyoğlu'nda 9 daire sahibi olduğu ve riskli yapı kapsamında yıkılmasını istemesi üzerine komşularıyla davalık olduğu Taray Apartmanı'nda, 4'ncü bilirkişi raporu hazırlandı. 

        #Mersin
        #Son dakika haberler
