Hafta sonu kuvvetli yağmurlar geliyor!

Habertürk Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel, yağmurların gelmeye başlayacağı çok ciddi bir hava değişiminin hafta sonundan itibaren etkili olacağını söyledi.

Öztel, Habertürk TV'de yaptığı açıklamada şunları kaydetti: "Mart ayındaki toplam yağış miktarı bugüne kadar bazı bölgelerde ay ortalamasını yakaladı. Bundan sonraki yağmurların seviyeleri artırıcı katkı yapmasını bekliyoruz. İyi haber olarak bu söylenebilir. İçerisinde bulunduğumuz kuraklık 5-6 aydır bizimle olduğu için tabi ki kısa bir ayın ortalamayı tutturması her şeyi iyileştirmez. Ama acil durumda suya ihtiyacı olan Bursa, Kocaeli, Sakarya, İstanbul, İzmir, Manisa ve Antalya gibi merkezlerde milyonların yaşadığı şehirlerde önümüzdeki hafta sonu hem kuvvetli yağmurlar var hem de hayatı olumsuz etkileyecek bir tarafı var. Hızlıca özetlersek cuma ve cumartesi günü bu lodosun daha kuvvetli yani deniz üzerinde 70-80 kilometreye ulaşmasını sürat olarak bekliyoruz. Kıyılardan ilçelere doğru ise 50 kilometre süratle esmesini bekliyoruz. Cumartesi deniz seferlerini aksatabilir. İptaller gecikmeler yaşanabilir."