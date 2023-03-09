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Hafta sonu kuvvetli yağmurlar geliyor!

Kuraklığın etkisini iyice hissettirdiği günlerde beklenen haber geldi. Habertürk Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel, hafta sonundan itibaren yağmurların geleceğini kaydetti

HAVA DURUMU HABERLERİ| Hafta sonu yağmur geliyor! Hafta sonu hava nasıl olacak, yağmur yağacak mı? - Meteoroloji haberleri

Habertürk Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel, yağmurların gelmeye başlayacağı çok ciddi bir hava değişiminin hafta sonundan itibaren etkili olacağını söyledi.

Öztel, Habertürk TV'de yaptığı açıklamada şunları kaydetti: "Mart ayındaki toplam yağış miktarı bugüne kadar bazı bölgelerde ay ortalamasını yakaladı. Bundan sonraki yağmurların seviyeleri artırıcı katkı yapmasını bekliyoruz. İyi haber olarak bu söylenebilir. İçerisinde bulunduğumuz kuraklık 5-6 aydır bizimle olduğu için tabi ki kısa bir ayın ortalamayı tutturması her şeyi iyileştirmez. Ama acil durumda suya ihtiyacı olan Bursa, Kocaeli, Sakarya, İstanbul, İzmir, Manisa ve Antalya gibi merkezlerde milyonların yaşadığı şehirlerde önümüzdeki hafta sonu hem kuvvetli yağmurlar var hem de hayatı olumsuz etkileyecek bir tarafı var. Hızlıca özetlersek cuma ve cumartesi günü bu lodosun daha kuvvetli yani deniz üzerinde 70-80 kilometreye ulaşmasını sürat olarak bekliyoruz. Kıyılardan ilçelere doğru ise 50 kilometre süratle esmesini bekliyoruz. Cumartesi deniz seferlerini aksatabilir. İptaller gecikmeler yaşanabilir."

DEPREM BÖLGESİNDE HAVA NASIL OLACAK?

"Peşinden hemen cumartesi öğle saatlerinde kuvvetli bir gök gürültülü yağmur görüntüsü var. Belki İzmir, Manisa ve Muğla çevresinde kuvvetlice yağacak. Balıkesir ve İstanbul arasında ise daha zayıf olacak. Ama yine de İstanbul yağmursuz geçirmeyecek. Hem cumartesi hem de pazar İstanbul'da yağmur bekliyoruz. Pazar günü sabahı havanın açacağını düşünüyoruz. Bu toplam yağmurlar batıdaki kuraklık durumunu iyileştiriyor ama pazar günü de cumartesi lodos ile gelen yağmurun peşine de poyraz ile soğumayı bekliyoruz. 8 ila 10 derece arasında bir soğuma olacak. Yağışın oluşması için de bu sıcaklık farklarına ihtiyaç var. Doğuda ise kar yağışı gelecek. Deprem bölgesi çevresinde de pazar ve pazartesi günü kar yağışları bekliyoruz. Malatya ve çevresinde Kahramanmaraş'ta da yağmur görünüyor pazar günü. Deprem bölgesinde uzun tahminlerde yağışlı bir hava görünüyor."

Fotoğraflar: AA

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