İçişleri Bakanlığınca Hakkari‘de dün “YILDIRIM-2 CİLO” operasyonu başlatıldı.
Operasyonda Hakkari İl Jandarma Komutanlığında görevli; Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH),Polis Özel Harekat (PÖH) ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan (1.106) personel görev alıyor.
3 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRLİDİ
Hakkari’de Yıldırım-2 Cilo Operasyonu” kapsamında tespit edilen teröristlere yönelik gece saatlerinde gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 3 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen YILDIRIM OPERASYONLARI, halkımızın desteği ile İNANÇLI ve KARARLI bir şekilde devam edecektir" denildi.
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