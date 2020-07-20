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Son dakika! Hakkari'de 'Yıldırım-2 Cilo' operasyonu başlatıldı!

İçişleri Bakanlığı tarafından, Hakkari'de "Yıldırım-2 Cilo" operasyonu başlatıldı. Operasyonda; Jandarma Özel Harekat, Jandarma komando, Polis Özel Harekat ve korucu timlerinden oluşan bin 106 personel görev alıyor. Operasyonlar kapsamında 3 terörist etkisiz hale getirildi

Yıldırım-2 Cilo
HABERTURK.COM

İçişleri Bakanlığınca Hakkari‘de dün “YILDIRIM-2 CİLO” operasyonu başlatıldı.

Operasyonda Hakkari İl Jandarma Komutanlığında görevli; Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH),Polis Özel Harekat (PÖH) ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan (1.106) personel görev alıyor.

3 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRLİDİ

Hakkari’de Yıldırım-2 Cilo Operasyonu” kapsamında tespit edilen teröristlere yönelik gece saatlerinde gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 3 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen YILDIRIM OPERASYONLARI, halkımızın desteği ile İNANÇLI ve KARARLI bir şekilde devam edecektir" denildi.

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