        Son dakika: Halı fabrikasında makineye sıkışan işçi hayatını kaybetti

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.03.2026 - 12:53
        Makineye sıkışan işçi can verdi

        Gaziantep'te halı fabrikasında makineye sıkışan işçi hayatını kaybetti.

        OLAY YERİNE POLİS VE SAĞLIK EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

        Alınan bilgiye göre, 2'nci Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir halı fabrikasında çalışan 56 yaşındaki Şaban Özgeren, henüz belirlenemeyen nedenle makineye sıkıştı.İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        YAŞAMINI YİTİRDİĞİ BELİRLENDİ

        Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Özgeren'in yaşamını yitirdiği belirlendi.Özgeren'in cenazesi, olay yerindeki incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

        #gaziantep
        #Son dakika haberler
