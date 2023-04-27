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Haberler Gündem Güncel Son dakika: Küçükçekmece'deki halı imalathanesinde yangın! Kara dumanlar kapladı
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Küçükçekmece'de halı imalathanesinde yangın çıktı!

İstanbul Küçükçekmece'de 11 katlı bir binanın bodrum katındaki halı imalathanesinde yangın çıktı. Korku dolu anlarda çevreyi kara dumanlar kapladı

Son dakika: Küçükçekmece'deki halı imalathanesinde yangın! Kara dumanlar kapladı
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DHA

Küçükçekmece'de bulunan 11 katlı binanın bodrum katındaki halı imalathanesinde yangın çıktı.

DHA'nın haberine göre yangın, 16.00 sıralarında Halkalı Dereboyu Caddesi'nde bulunan 11 katlı binanın bodrum katında çıktı.

Halı imalathanesi olarak kullanılan bölümden bir anda dumanlar yükseldi. İçerde bulunan çalışanlar kendi imkanlarıyla dışarı çıkarken, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verildi.

Yangının ardından tüm binayı duman kapladı. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekiplerinin söndürme çalışmaları devam ediyor.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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