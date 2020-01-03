İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'den, General Kasım Süleymani'nin ABD tarafından öldürülmesine ilk tepki geldi.
Hamaney, "Süleymani'nin katillerini sert bir intikam bekliyor" açıklamasında bulundu.
Hamaney, 'direnişin uluslararası yüzü' olarak tanımladığı Süleymani için İran'da 3 günlük yas ilan edildiğini ifade etti.
İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi, Irak'ın başkenti Bağdat’ta Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Tümgeneral Süleymani ve Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el Mühendis’i hedef alan ABD saldırısını değerlendirmek amacıyla olağanüstü toplanmıştı.
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