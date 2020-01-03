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HaberlerDünya

Son dakika! Hamaney: Süleymani'nin intikamını alacağız

Son dakika! İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'den, General Kasım Süleymani'nin ABD tarafından öldürülmesine ilk tepki geldi. Hamaney, "Süleymani'nin katillerini sert bir intikam bekliyor" açıklamasında bulundu.

son dakika
HABERTURK.COM

İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'den, General Kasım Süleymani'nin ABD tarafından öldürülmesine ilk tepki geldi.

Hamaney, "Süleymani'nin katillerini sert bir intikam bekliyor" açıklamasında bulundu.

Hamaney, 'direnişin uluslararası yüzü' olarak tanımladığı Süleymani için İran'da 3 günlük yas ilan edildiğini ifade etti.

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi, Irak'ın başkenti Bağdat’ta Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Tümgeneral Süleymani ve Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el Mühendis’i hedef alan ABD saldırısını değerlendirmek amacıyla olağanüstü toplanmıştı.

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