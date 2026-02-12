Hasbi Dede görevden uzaklaştırıldı!

Canlı
        12.02.2026 - 12:35 Güncelleme: 12.02.2026 - 12:49
        İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan basın açıklamasına göre, "Çocuğa Karşı Cinsel Taciz" suçundan tutuklanan Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede görevinden uzaklaştırıldı.

        Bakanlık, tutuklanan Belediye Başkanı hakkında yazılı açıklama yaptı.

        Açıklamada, "Giresun ili Görele Belediye Başkanı Hasbi DEDE,

        Görele Cumhuriyet Başsavcılığınca 'Çocuğa Karşı Cinsel Taciz' suçundan 2026/332 sayılı soruşturma kapsamında 10.02.2026 tarihinde mahkemeye sevk edildiği ve Görele 1. Asliye Ceza Mahkemesinin 2026/17 D. İş sayılı kararı ile 'Çocuğa Karşı Cinsel Taciz' suçundan tutuklanması nedeniyle;

        Anayasanın 127'nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanununun 47'nci maddesi uyarınca geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığı'nca görevden uzaklaştırılmıştır." ifadeleri kullanıldı.

