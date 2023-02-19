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Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş: Kentte 21 bin civarında can kaybımız var

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, Habertürk TV'ye açıklamalarda bulundu. Savaş, "Kentte 21 bin civarında can kaybı, 24 bin de yaralımız var" dedi. Savaş ayrıca, "Hatay'da neredeyse sağlam bina yok. Antakya'da en az yüzde 80 binanın yıkılması lazım" ifadelerine yer verdi.

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Habertürk TV

Deprem felaketinin vurduğu Hatay'da enkaz kaldırma çalışmaları başladı. Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş da kentteki son durumu Habertürk TV Muhabiri Ceylan Sever'e anlattı.

"3 BİN 100 BİNAMIZ YERLE BİR OLDU"

Savaş açıklamasında şunları kaydetti: "Hatay'da neredeyse sağlam bina yok. Çok sayıda mahallemiz yok oldu. Antakya'da en az yüzde 80 binanın yıkılması lazım. Şu anda 3 bin 100 civarında binamız zaten yerle bir olmuş durumda. Onun dışında 10 bin civarında ağır hasar gören binamız var. Orta hasarlı binalar da var. Bunlar zaten bundan sonra olabilecek bir depreme dayanamazlar. Yani özellikle Antakya, Defne, Samandağ'ın bir kısmı, Kırıkhan'ın bir kısmı, İskenderun Arsuz'da ağır ve orta hasarlı binaları yıkmamız lazım."

"ÇAĞ DIŞI KALDIĞIMIZI GÖRDÜK"

"Biz tabi ki Türkiye olarak çağ atladığımızı düşünürken bu depremde çağ dışı kaldığımızı gördük. Çünkü 8 gün civarında telekomünikasyon gerçekten bizi çok üzdü. Çünkü bu kadar büyük afetlerde bize en çok iletişim lazım. İletişimi de ancak telefonla kuruyorsunuz. Whatsapp ile internet ile kuruyorsunuz."

Savaş yardımlar ilgili de çadır, ısıtıcı ve kuru gıdaya ihtiyaç duyulduğunu söyledi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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