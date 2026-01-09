Habertürk
        Haberler Gündem Hava Durumu Son dakika: Hatay'da hortum çıktı... Denizde dev dalgalar oluştu | Son dakika haberleri

        Hatay'da hortum çıktı... Denizde dev dalgalar oluştu

        İskenderun Körfezi'nde sabah saatlerinde denizde oluşan hortum kısa süreli paniğe neden oldu. Kıyıya ulaşmadan etkisini yitiren hortum cep telefonlarıyla görüntülenirken, Samandağ ilçesinde fırtına nedeniyle dev dalgalar sahile vurdu

        Giriş: 09.01.2026 - 14:39 Güncelleme: 09.01.2026 - 14:39
        Hatay'ın İskenderun ilçesinde denizde oluşan hortum, cep telefonu ile görüntülendi. Samandağ'da da fırtına nedeniyle sahilde dev dalgalar oluştu.

        DHA'nın haberine göre; İskenderun Körfezi Büyükdere Mahallesi kıyısında, sabah saatlerinde denizde hortum çıktı. Kıyı kesiminden görülen hortum, çevredekiler tarafından cep telefonu ile görüntülendi.

        KIYAYA ULAŞMADAN ETKİSİNİ YİTİRDİ

        Kısa süre etkili olan hortum, kıyıya ulaşmadan etkisini yitirdi.

        DEV DALGALAR OLUŞTU

        Hatay'ın Samandağ ilçesinde de fırtına nedeniyle denizde dev dalgalar oluştu. Zaman zaman şiddetini artıran dalgalar, sahil kesiminde etkili oldu.

        METEOROLOJİ UYARDI

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü 6. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıda; Doğu Akdeniz'de rüzgarın 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde esmesinin beklendiği bildirildi.

        #Hatay
