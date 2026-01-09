Ana Haber Bülteni - 6 Ocak 2026 (Venezuela'yı Kim Yönetiyor?)

Şam yönetimi ve SDG arasında gerilim tırmanıyor: Suriye'nin kuzeyinde neler oluyor? En düşük emekli aylığı ne kadar olacak? Venezuela'yı kim yönetiyor? Ana Haber Bülteni'ni Faruk Aksoy sundu.