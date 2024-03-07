Meteoroloji'den kar ve sağanak yağmur uyarısı! Sıcaklıklar düşüyor Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Edirne, Kırklareli, Çanakkale çevreleri ile Karadeniz'in kıyı kesimleri, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu yağmurlu, Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu Bölgesi kar yağışlı olacak. Hava sıcaklıkları kuzey, iç ve doğu kesimlerde 4 ila 6 derece azalacak.

Habertürk Giriş: 07.03.2024 - 07:46 Güncelleme: 07.03.2024 - 07:46 facebook

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