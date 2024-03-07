Meteoroloji'den kar ve sağanak yağmur uyarısı! Sıcaklıklar düşüyor
Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Edirne, Kırklareli, Çanakkale çevreleri ile Karadeniz'in kıyı kesimleri, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu yağmurlu, Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu Bölgesi kar yağışlı olacak. Hava sıcaklıkları kuzey, iç ve doğu kesimlerde 4 ila 6 derece azalacak.
Giriş: 07.03.2024 - 07:46 Güncelleme: 07.03.2024 - 07:46
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Hava sıcaklıklarının kuzey, iç ve doğu kesimlerde 4 ila 6 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI
Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunun kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
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