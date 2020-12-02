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Son dakika hava durumu: Meteoroloji açıkladı! Bu bölgelerde yağmur var!

Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre, Marmara'nın güneyi, Muğla ve Antalya'nın kıyı kesimleri ile Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda yağmur bekleniyor. Yağışların akşam saatlerinde tüm Türkiye'de sona ereceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacak.

Son dakika hava durumu: Meteoroloji açıkladı! Bu bölgelerde yağmur var!
HABERTURK.COM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Doğu Anadolu'nun batısı, Güneydoğu Anadolu'nun batısı ile Muğla, Antalya, Kahramanmaraş, Düzce, Zonguldak, Bartın, Giresun, Sivas, Ankara çevreleri, Samsun'un doğu ilçeleri ve Trabzon'un batısının yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Tunceli ve Erzincan'ın yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle güneyli yönlerden, Doğu Akdeniz ile kuzeybatı kesimlerde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

İSTANBUL °C, 9°C
Çok bulutlu, doğusu hafif yağmur ve sağanak yağışlı

ANKARA °C, 10°C
Parçalı çok bulutlu, hafif yağmurlu

İZMİR °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu

ANTALYA °C, 20°C
Çok bulutlu, doğusu ile batı kıyı ilçelerinin sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 12°C
Çok bulutlu, hafif yağmur ve sağanak yağışlı

TRABZON °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, batı ilçeleri hafif sağanak yağışlı

ERZURUM -3°C, 5°C
Parçalı bulutlu

DİYARBAKIR °C, 13°C
Çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde sisli ve puslu

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