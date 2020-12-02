Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Doğu Anadolu'nun batısı, Güneydoğu Anadolu'nun batısı ile Muğla, Antalya, Kahramanmaraş, Düzce, Zonguldak, Bartın, Giresun, Sivas, Ankara çevreleri, Samsun'un doğu ilçeleri ve Trabzon'un batısının yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Tunceli ve Erzincan'ın yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle güneyli yönlerden, Doğu Akdeniz ile kuzeybatı kesimlerde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
İLLERE GÖRE HAVA DURUMU
İSTANBUL °C, 9°C
Çok bulutlu, doğusu hafif yağmur ve sağanak yağışlı
ANKARA °C, 10°C
Parçalı çok bulutlu, hafif yağmurlu
İZMİR °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu
ANTALYA °C, 20°C
Çok bulutlu, doğusu ile batı kıyı ilçelerinin sağanak yağışlı
ZONGULDAK °C, 12°C
Çok bulutlu, hafif yağmur ve sağanak yağışlı
TRABZON °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, batı ilçeleri hafif sağanak yağışlı
ERZURUM -3°C, 5°C
Parçalı bulutlu
DİYARBAKIR °C, 13°C
Çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde sisli ve puslu
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