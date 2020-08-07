Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin’in iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Hava sıcaklığının kıyı Ege'de 1 ila 3 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Trakya'da yer yer kuvvetli olarak (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın Trakya'da kuzey ve kuzeydoğu yönlerden yer yer kuvvetli olarak (40-60 km/sa) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerekmektedir.
İLLERE GÖRE HAVA DURUMU
İSTANBUL °C, 28°C
Az bulutlu
ANKARA °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
İZMİR °C, 33°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
ANTALYA °C, 36°C
Az bulutlu ve açık
ZONGULDAK °C, 28°C
Az bulutlu
TRABZON °C, 28°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ERZURUM °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
DİYARBAKIR °C, 40°C
Az bulutlu ve açık
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