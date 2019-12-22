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HaberlerGündemSON DAKİKA HAYALİ GERÇEK OLDU! Şırnaklı Zeynep'in hayaline "dört yıldızlı" yardım!

Şırnaklı Zeynep'in hayaline "dört yıldızlı" yardım!

Şırnaklı lise öğrencisi Zeynep Çelik'i, Konya'daki 3. Ana Jet Üs Komutanlığı'na davet eden Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz, genç kızın pilotlarla tanışma hayalinin gerçeğe dönüşmesini sağladı. Zeynep Çelik, Türk Yıldızları'nın uçuş öncesi brifingine katıldı, F-16'ların iniş ve kalkışlarını yakından izledi ve F-16 simülatöründe savaş uçağı kullanma fırsatı buldu

hava üssünü gezdi
AA

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesindeki Çok Programlı Anadolu Lisesi öğrencisi Zeynep Çelik, "en büyük hayalim" dediği pilotlarla tanışmak için can attığını ve onlara olan sevgisini ifade eden bir mektup kaleme aldı.

11. Sınıf öğrencisi Çelik, Beytüşşebap Kaymakamı İsmail Pendik'in yardımıyla mektubunu Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na gönderdi.

KOMUTAN, HAVA ÜSSÜ'NE DAVET ETTİ

AA'daki habere göre Komutanlıktan çeşitli hediyelerle mektubuna cevap gönderilen Çelik'e asıl sürpriz ise Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz tarafından yapıldı. Orgeneral Küçükakyüz, Zeynep'i hayallerine kavuşması için Konya'daki 3. Ana Jet Üs Komutanlığı'na davet etti.

TÜRK YILDIZININ UÇAĞINA BİNDİ

Orgeneral Küçükakyüz'ün özel davetlisi olan Zeynep, Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan tarafından 3. Ana Jet Üs Komutanlığı'na uğurlandı. Konya'da Üs Komutanı Tuğgeneral Fidan Yüksel ile bir araya gelen Çelik, 3. Ana Jet Üs 134'üncü Akrotim Filo Komutanlığı'nı ziyaret etti. Burada Türk Yıldızları'nın uçuş brifingine katılan Çelik, akrotimin kullandığı NF-5 uçaklarından birinin kokpitine bindi.

F-16'NIN SİMÜLATÖRÜNÜ KULLANDI

Daha sonra uçuş hazırlığı yapan F-16 pilotlarıyla bir araya gelen Çelik, önce Solotürk'ün daha sonra bir nakliye uçağının kokpitine geçti, ardından Havadan Erken İhbar ve Kontrol (HİK) uçağını gezdi. Savaş uçaklarının iniş ve kalkışlarını da seyreden Çelik, F-16 simülatöründe savaş uçağı kullandı.

"HAYALİM PİLOT OLMAK" DEDİ

Hayallerinin gerçekleşmesinin mutluluğunu yaşayan Çelik, yaptığı açıklamada, pilotluğu çok sevdiğini söyledi. Pilot olmak istediğini ifade eden Çelik, mektubuna yanıt verilmesinden büyük memnuniyet duyduğunu dile getirdi.

Hayallerinin gerçekleşmesini sağlayan Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Küçükakyüz'e de teşekkür eden Çelik, ilk defa uçağa Konya'ya gelirken bindiğini kaydetti. Çelik, 3. Ana Jet Üs Komutanlığında geçirdiği zamanın ardından memleketine uğurlandı.

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