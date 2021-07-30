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TÜİK haziran ayı dış ticaret verilerini açıkladı. Buna göre haziran ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 46.9 artarak 19 milyar 775 milyon dolar, ithalat yüzde 38.7 artarak 22 milyar 628 milyon dolara çıktı.

Geçen yılın haziran ayında 2 milyar 358 milyon dolar olan dış ticaret açığı 2 milyar 353 milyon dolara geriledi.

İhracat 2021 yılı Ocak-Haziran döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 29.8'lik artışla 104 milyar 945 milyon dolara, ithalat ise yüzde 27.4'lük yükselişle 126 milyar 111 milyon dolar oldu.

6 aylık dış ticaret açığı yüzde 11.4'lük düşüşle 21 milyar 166 milyon dolara geriledi.

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