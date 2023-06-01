HDP olağanüstü büyük kongre kararı aldı

AA

HDP Sözcüsü Ebru Günay, partisinin olağanüstü büyük kongre sürecinin başladığını bildirdi.

Günay, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, seçim sonrası değerlendirme süreçlerini başlattıklarını, öz eleştiri mekanizmasını işleterek hata ve yanlışlardan ders çıkaracaklarını söyledi.

Seçim döneminde erteledikleri büyük kongre sürecinin de yeniden işlediğini ifade eden Günay, "Bu dönemin karşılıklı muhasebesini yaparak, sahici ve onarıcı bir eleştiri, öz eleştiri sürecinden geçip siyasete taşıdığımız tüm iradeyle yeniden buluşarak yüksek bir moralle büyük kongreye yürüyelim. Bizler için yeni dönem başladı. Örgütlü bir muhasebe sürecini büyük konferans ve kongreyle tamamlayacağız." diye konuştu.

Günay, olağanüstü büyük kongre tarihini parti kurulları ve halkla yapacakları toplantıların sonucunda belirleyeceklerini kaydetti.

DEMİRTAŞ'IN AÇIKLAMALARI

Günay, eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın "Cumhurbaşkanlığı adaylığı tartışmaları başlamadan önce ben Genel Merkezimize, cumhurbaşkanı adayı olmaya hazır olduğumu ve seçimi ikinci tura bırakıp o aşamada demokratik hamlelerle daha fazla katkı sunabileceğimizi belirttim" açıklamasının sorulması üzerine şu değerlendirmeyi yaptı:

"Cumhurbaşkanlığı adaylığı kendisinin hukuki durumu nedeniyle değerlendirilmedi. Kendisiyle yapılan istişarelerde de bir kadın cumhurbaşkanı adayı önerisi vardı. Biz bu süreci örerken de hem Emek ve Özgürlük İttifakı ile yaptığımız tartışmalarda hem de kendi bileşenlerimizle yaptığımız tartışmalarda şunu ifade ettik; deprem süreciyle birlikte Türkiye siyasetinde yeni bir süreç başlamıştır. Dolayısıyla biz de tartışmalarımızı bu çerçevede gözden geçirerek bir tutum belirledik. Elbette kendisinin bir HDP'li olarak bizlere yönelttiği eleştiriler ve öz eleştirisi bizim açımızdan kıymetlidir."