HES'i göstermedi, tepki gösteren yolcuyu bıçakladı 0:00 / 0:00

DHA

İzmir'in Konak ilçesinde, bindiği belediye otobüsünde sürücüye HES kodunu göstermeyen kişi, tepki gösteren yolcuyu bıçakladı.

Olay, Konak ilçesi Bahri Baba Otobüs Durağı'nda saat 06.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Ballıkuyu-Konak arasında sefer yapan belediye otobüsüne binen kimliği belirsiz kişi, sürücüye HES kodunu göstermedi. Sürücünün ısrarına rağmen direnen kişiye, yolculardan Uğur E. tepki gösterdi. İkili arasında tartışma çıktı. Şüpheli, Uğur E.'yi cebinden çıkardığı bıçakla yaraladı. Ardından da kaçtı.

SALDIRGAN ARANIYOR

Çevredekilerin ihbarı üzerine gelen gelen sağlık ekipleri, hafif yaralı olan Uğur E.'yi İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Tedaviye alınan Uğur E.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri, şüphelinin kimliğini tespit ederek, yakalamak için çalışma başlattı.

'İKİ DEFA VURDU SONRA DA KAÇTI'

Olaya tanık olan esnaf Cemil Acar, "Otobüsün içinde köşede oturan şahıs ile iki kişi tartışıyordu. Birine otobüsten inmesini söylüyorlardı. Adamı indirmeye çalışıyorlardı. Adam iki defa bıçağı vurup, kaçtı" dedi.

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