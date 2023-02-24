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Deprem bölgesi Malatya'da heyelan, bir mezrayı yuttu

Deprem bölgesi Malatya'da heyelan faciası yaşandı. Doğanşehir ilçesindeki Karanlıkdere Mahallesi'nde meydana gelen heyelanda 5 ev ile 200 küçükbaş hayvanın toprak altında kaldığı bildirildi

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İHA

  • Depremin en şiddetli hissedildiği Malatya’nın Doğanşehir ilçesinde heyelan meydana geldi.
  • Son dakika: Heyelan, deprem bölgesinde bir mezrayı yuttu!

    İHA'nın haberine göre olay sonrası ilçeye bağlı Karanlıkdere Mahallesi'ne geçerek incelemelerde bulunan İlçe Belediye Başkanı Durali Zelyurt, 15 haneden oluşan bir sokağın (mezra) Kahramanmaraş merkezli iki yıkıcı deprem ve sonrasında meydana gelen heyelanla birlikte yok olduğunu belirtti.
  • Son dakika: Heyelan, deprem bölgesinde bir mezrayı yuttu!

    200 HAYVAN TOPRAK ALTINDA KALDI

    Kahramanmaraş merkezli iki yıkıcı depremin en şiddetli hissedildiği Malatya’nın Doğanşehir ilçesinde heyelan meydana geldi. Olay, dün ilçeye bağlı Karanlıkdere Mahallesi İncirli Sokak'ta (mezra) meydana geldi.
  • Son dakika: Heyelan, deprem bölgesinde bir mezrayı yuttu!

    Edinilen bilgiye göre, 15 haneden oluşan İncirli Sokağı depremlerde büyük hasar aldı. Artçı depremlerin devam ettiği bölgede heyelan meydana geldi. Heyelan sonrası 5 ev, araba, traktör ve yaklaşık 200 küçükbaş hayvanın toprak altında kaldığı bildirildi. Olay sonrası bölgeye geçen Doğanşehir Belediye Başkanı Durali Zelyurt, en büyük tesellinin can kaybının olmaması olduğunu kaydetti.
  • Son dakika: Heyelan, deprem bölgesinde bir mezrayı yuttu!

    "EVLER TAMAMEN YOK OLMUŞ"

    Meydana gelen deprem ve akabinde yaşanan heyelanla birlikte bir mezranın yok olduğunu dile getiren Başkan Zelyurt, şunları kaydetti:
  • Son dakika: Heyelan, deprem bölgesinde bir mezrayı yuttu!

    "6 Şubat’ta meydana gelen depremin en şiddetli etkilerini hissedildiği Karanlıkdere Mahallesi’ndeyiz. Şu anda göründüğü gibi, 15 haneden oluşan incirli sokakta hiçbir ev kalmamıştır. Tamamen yıkılmış ve toprakla birlikte aşağı doğru heyelanla birlikte kayarak yok olmuştur. Alttaki traktörlerin, arabaların hiçbiri görünmüyor. Evler tamamen yok olmuş. Toprak kaymış ve yol tamamen kapanmış durumda."
  • Son dakika: Heyelan, deprem bölgesinde bir mezrayı yuttu!

    "Ayrıca bu mahallemiz, eski adıyla birçok mezradan oluşmaktadır. Özellikle Göcük ve Karacaoğlu dışındaki kalan diğer mezralarımız ile Kilise ve Narlı mezralarımızdaki sokaklarımızda aynı şekilde göçükler var. Ama en şiddetli etkinin hissedildiği yer, İncirli Sokak. Depremin ne kadar şiddetli bir etkisinin olduğunu burada görüyoruz. Evler, bir mezramız tamamen yok olmuş durumdadır. Burada şükrettiğimiz tek bir konu var, can kaybımızın olmamasıdır."
  • Son dakika: Heyelan, deprem bölgesinde bir mezrayı yuttu!
  • Son dakika: Heyelan, deprem bölgesinde bir mezrayı yuttu!
  • Son dakika: Heyelan, deprem bölgesinde bir mezrayı yuttu!
  • Son dakika: Heyelan, deprem bölgesinde bir mezrayı yuttu!
  • Son dakika: Heyelan, deprem bölgesinde bir mezrayı yuttu!

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