Hatay ve Tekirdağ'dan korkutan görüntüler! 0:00 / 0:00

AA

İskenderun'a bağlı Akarca Mahallesi'ndeki ormanlık alanda, dün saat 14.00 sıralarında başlayan yangın, rüzgarın da etkisiyle Sarıseki Mahallesi'ne sıçradı.

DHA'nın haberine göre, İskenderun Organize Sanayi Bölgesi'ni de çevreleyen yangında, bölgedeki bir filtre fabrikası tahliye edildi.

HORTUM ORTAYA ÇIKTI

Yangınla birlikte şiddetli rüzgarın fabrika önünde oluşturduğu hortum, iş kadını Selma Yılmaz'ın içinde bulunduğu aracı yukarı çekti.

Aracın yere tekrar çakılmasıyla Yılmaz'ın belinde kırık meydana geldi. Yılmaz, çağrılan ambulansla Adana'da özel bir hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

TEKİRDAĞ'DA DA BENZER GÖRÜNTÜLER

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde de aniden başlayan sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

AA'nın haberine göre, bu arada Mürefte Mahallesi açıklarında da denizde kısa süreli hortum meydana geldi. Hortum, herhangi bir zarara neden olmadan etkisini kısa sürede yitirdi.

İlçenin farklı noktalarından görülen hortumu izleyen bazı vatandaşlar, bu anları cep telefonlarıyla kaydetti.

Müretfe Mahalle Muhtarı Rahmiye Kural, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hortumun denizde meydana geldiğini ve kıyıya yaklaşmadığını ifade etti.