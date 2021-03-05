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Hrant Dink davasında karar bekleniyor!

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink’in, 14 yıl önce öldürülmesine ilişkin 6’sı tutuklu 13’ü firari 76 sanığın yargılandığı davada mahkemenin sanıkların son sözlerini tamamlamasının ardından kararını açıklaması bekleniyor

SON DAKİKA KARAR: Hrant Dink davasında karar bekleniyor!
İHA

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink’in, 14 yıl önce İstanbul Şişli'deki, gazetesinin önünde vurularak öldürülmesine ilişkin 6’sı tutuklu, 13’ü firari FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’in de aralarında bulunduğu 76 sanığın yargılandığı davada sona gelindi.

SAVCI, 51 SANIK İÇİN CEZA TALEP ETTİ

İHA'da yer alan habere göre İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nce yapılan yargılamada 14 Aralık 2020 tarihinde duruşma savcısı, 68 sayfalık esas hakkındaki mütalaasını dava dosyasına sunmuştu. FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’in aralarında bulunduğu 13 firari sanığın dosyalarının ayrılmasını talep eden savcılık, 11 sanığın üzerine atılı suçlardan beraatini istemişti. Dava sürecinde hayatını kaybeden bir sanığın hakkındaki davanın düşürülmesini talep eden savcılık, 51 sanığın ise cezalandırılmasını istemişti.

KİM İÇİN NE KADAR CEZA İSTENDİ

Savcılık mütalaasında, dönemin İstihbarat Daire Başkanlığı C Şube Müdürü Ali Fuat Yılmazer’in, ‘tasarlayarak kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet, ‘silahlı terör örgütüne üye olma’, ‘resmi belgeyi bozmak, yok etmek veya gizlemek’ ve ‘görevi kötüye kullanmak’ suçlarından 18 yıl 3 aydan 31 yıla kadar hapse mahkum edilmesini istemişti.

Mütalaada, İstihbarat Daire eski Başkanı sanık Ramazan Akyürek’in ‘tasarlayarak kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapsini isteyen savcılık, ‘silahlı terör örgütü kurma ve yönetme’, ‘resmi belgede sahtecilik’, ‘Resmi belgeyi bozmak, yok etmek veya gizlemek’ ve ‘görevi kötüye kullanma’ suçlarından 21 yıl 6 aydan 40 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etmişti.

Sanık gazeteci Ercan Gün’ün, ‘anayasayı ihlal’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet, ‘silahlı terör örgütüne üye olma’ suçundan 5 yıldan 10 yıla kadar cezalandırılmasını talep eden savcılık, dönemin Trabzon İl Jandarma Komutanı sanık Ali Öz’ün ‘kasten öldürme’ ve ‘anayasayı ihlal’ suçlarından ayrı ayrı müebbet ve ‘resmi belgede sahtecilik’, ‘görevi kötüye kullanma’ ile ‘silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçlarından 10 yıldan 20 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını ve tutuklanmasını istemişti.

BUGÜN 130'UNCU CELSE YAPILACAK

Mahkeme 10 Şubat’ta görülen duruşmada savunmaların tamamlanması nedeniyle dosyayı incelemek üzere, duruşmayı bugüne ertelemişti. Bugün görülecek olan 130’uncu celsede sanıkların son sözlerinin tamamlanmasının ardından kararın açıklanmasını bekleniyor.

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