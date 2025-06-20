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        HSK eski üyeleri Yargıtay Üyeliği'ne seçildi

        Hâkimler ve Savcılar Kurulu eski üyeleri Mehmet Akif Ekinci, İbrahim Kolcu, Ömer Faruk Yıldırım'ın, Yargıtay Üyeliği'ne seçilmelerine dair karar Resmi Gazete'de yayımlandı

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 20.06.2025 - 00:14 Güncelleme: 20.06.2025 - 00:30
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        HSK eski üyeleri Yargıtay Üyeliği'ne seçildi
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        Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Başkanlığınca, Yargıtay ve Danıştay üyeliklerine seçilenler hakkındaki karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

        Buna göre, HSK eski üyelerinden Mehmet Akif Ekinci, İbrahim Kolcu ve Ömer Faruk Yıldırım Yargıtay üyeliğine seçildi.

        Ayrıca, HSK eski üyesi Halil Koç'un ise Danıştay üyeliğine seçilmesine karar verildi.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

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