Saliha Çolak scolak@haberturk.com

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in soru önergesini yanıtlayan Milli Savunma Bakanı Akar, yoklama kaçağı sayısını ve askerlik tecil yaşının yeniden değerlendirilmesi konularına açıklık getirdi.

Akar, 2019 yılının sonu itibariyle 370 bin yükümlünün yoklama kaçağı durumunda olduğunu bildirdi.



ASKERLİK TECİL YAŞI YENİDEN 28’E ÇIKARILACAK MI?

CHP Milletvekili Gürer önergesinde, “Hali hazırda yoklama kaçağı durumuna düşen kişi sayısı kaçtır? 22 yaşından büyük ve üniversitede okumadığı için yoklama kaçağı durumuna düşenlerin sayısındaki artışın tecil yaşının 28’den 22’ye düşmesinden etkilendiği düşünülmekte midir? Tecil yaşının tekrar eskisi gibi olması dolayısıyla yoklama kaçağı durumundan çıkıp okumak isteyenlerin okuyabilmesi, bedelli yapmak isteyenlerin bedelli askerlik yapabilmesi için bir düzenleme yapılacak mıdır? En azından bu sene üniversite sınavına girecek olanlar için yılsonuna kadar tecil düşünülmekte midir?” şeklinde sorular yöneltti.

Bakan Hulusi Akar, “7179 sayılı Askeralma Kanunu'nun 20’nci madde üçüncü fıkra (a) bendi gereğince lise veya dengi okuldan mezun olarak üniversite okumayan yükümlülerin askerlikleri istekleri halinde mezuniyet tarihlerinden itibaren üç yıl, mesleki ve teknik lise mezunları için ilave üç yıl ertelenmektedir. Bu erteleme süreleri lise ve dengi okul mezunları için 22, mesleki ve teknik lise mezunları için 25 yaşını tamamladıkları yılın sonunu geçemez. Erteleme yaş sınırlarında yapılan bahse konu değişiklik yoklama kaçağı durumuna düşen yükümlü sayısını etkilememiştir” dedi.

Her celp döneminden önce yükümlülere 7179 sayılı Askeralma Kanunu’nun 27’nci maddesi gereğince tebliğ mahiyetinde yapılan duyurularda yükümlülerin celp tercihlerini yapabileceklerinin belirtildiğini vurgulayan Bakan Akar, bu kapsamda üniversite sınavına girecek yükümlülerin Kasım celp ve sevk dönemini tercih edebildiğini ifade etti.

GÜRER: ASKER SAYISININ YARISINDAN FAZLA YOKLAMA KAÇAĞI VAR

Önerge sahibi CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer ise ülkemizde silah altındaki asker sayısının yarısından fazla gencin yoklama kaçağı durumuna düşmesinin nedenlerinin belirlenmesi gerektiğini söyledi. Gürer, “Askerlik ile ilgili farklı düzenlemeler yapıldı. Askerlik bedelli uygulaması yanında süre kısıtlamasına gidildi. Halen bedelli ile ilgili ödemelere yönelik sorunlar yaşadığını ifade ederek arayanlar da oluyor. Yoklama kaçağı durumuna düşen sayısı da azımsanmayacak derecede. Bu konuda bir çalışma yapılarak, askerlik tecil sürelerinin kademeli olarak ileri yaşlara çekilmesi gibi alternatif uygulamalar konusunda bir açıklama Bakanın yanıtında yok, bu konuda değerlendirilmelidir” diye konuştu.