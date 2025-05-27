İBB Başkanvekili Aslan'a soruşturma
İBB Başkanvekili Nuri Aslan hakkında "Görevi yaptırmamak için direnme" suçlamasıyla soruşturma başlatıldı.
Giriş: 27.05.2025 - 11:06 Güncelleme: 27.05.2025 - 11:12
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yolsuzluk soruşturmasında gözaltına alınan 45 şüphelilerin sorguları sırasında, adliyedeki güvenlik görevlilerini tehdit ettiği gerekçesiyle İBB Başkanvekili Nuri Aslan hakkında 'Görevi yaptırmamak için direnme' suçundan soruşturma başlatıldı.
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