        Haberler Gündem Yargı Son dakika: İBB'ye yönelik 'Yolsuzluk' davasında 5'inci duruşma | Son dakika haberleri

        İBB'ye yönelik 'Yolsuzluk' davasında 5'inci duruşma

        İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik 19 Mart 2025'te başlatılan yolsuzluk soruşturmasında 5'inci duruşma bugün yapılacak. Geçen haftaki duruşmalarda tutuklu sanık Aykut Erdoğdu, Sırrı Küçük, Ümit Polat, Bulut Aydöner savunma yaptı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.03.2026 - 09:13 Güncelleme:
        İBB'de 'yolsuzluk' davasında 5'inci duruşma

        İBB'ye yönelik ‘Yolsuzluk’ davasında aralarında Ekrem İmamoğlu’nun da bulunduğu 105'i tutuklu 402 sanık 5’inci gününde Silivri’de duruşmalaırn ikinci haftasında hakim karşısına çıkacak. 19 Mart Perşembe günü Ramazan Bayramı arifesi olması nedeniyle duruşma olmayacak.

        İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılarak tutuklanan Ekrem İmamoğlu’na yönelik yürütülen ‘Yolsuzluk’ soruşturması tamamlanarak 11 Kasım 2025 tarihinde 3 bin 809 sayfalık iddianame hazırlandı. İddianamede 'Örgüt lideri’ olarak adı geçen Ekrem İmamoğlu’nun; ‘Suç işlemek amacıyla örgüt kurma’, ‘Rüşvet’, ‘Suç gelirlerinin aklanması’, ‘Kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık’, ‘Kişisel verilerin kaydedilmesi’, ‘Kişisel verileri ele geçirme ve yayma’, ‘Suç delillerini gizleme’, ‘Haberleşmenin engellenmesi’, ‘Kamu malına zarar verme’, ‘Rüşvet alma’, ‘Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma’, ‘İrtikap’, ‘Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama’, ‘İhaleye fesat karıştırma’, ‘Çevrenin kasten kirletilmesi’, ‘Vergi usul kanununa muhalefet’, ‘Orman kanununa muhalefet’ ve ‘Maden kanununa muhalefet’ suçlarını işlediği iddia edildi. İmamoğlu’nun 142 eylem nedeniyle 828 yıl 2 aydan 2 bin 352 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.

        DURUŞMALARDA İKİNCİ HAFTA

        İlk duruşma 9 Mart Pazartesi günü görüldü. Geçen haftaki duruşmalarda tutuklu sanık Aykut Erdoğdu, Sırrı Küçük, Ümit Polat, Bulut Aydöner savunma yaptı. Cuma günü duruşma görülmezken, haftanın 4 gün devam eden duruşmalarda ikinci hafta bugün başlıyor.

        19 MART PERŞEMBE GÜNÜ DURUŞMA OLMAYACAK

        İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Silivri’de bulunan Marmara Açık Cezaevi Yerleşkesi'ndeki binada görülecek beşinci duruşmada, sanıkların savunmalarının alınmasına devam edilecek. Diğer yandan 19 Mart Perşembe günü Ramazan Bayramı arifesi olması nedeniyle duruşma yapılmayacak.

        Anne ve anneannesini öldürüp, 116 parçaya bölen kadına indirimli 2 müebbet

        Anne ve anneannesini öldürüp, 116 parçaya bölen kadına indirimli 2 müebbet

Zonguldak'ta annesi Şeyda Çataklı (56) ile anneannesi Medine Küçükkaya'yı (77) bıçakla öldürdükten sonra cesetlerini toplam 116 parçaya ayıran Rabia Çataklı (34) hakkında 'takdiri indirim' uygulanarak 2 kez müebbet hapis cezasına hükmedildi. (DHA)    

