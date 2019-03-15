Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Habertürk'te Açık ve Net programında Kübra Par'ın gündeme dair sorularını yanıtlıyor.

CANLI YAYIN İÇİN TIKLAYIN!

Kalın'ın açıklamalarından satırbaşları:



Öncelikle bu saldırıda hayatını kaybeden Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı diliyorum. Bu hunharca saldırı son günlerde rutin hale gelen hadiselerden biri olarak yaşandı. Hayatını kaybeden kişilerle ilgili henüz kimlik tespitleri tam olarak yapılmış değil. Yaralılar içinde 3 tane Türk vatandaşımız var. Bir tanesiyle sayın Cumhurbaşkanımız görüştüler. Büyükelçimiz sürekli onlarla temas halinde. Ağır yaralı ve yaralı olan yaklaşık 47-48 kişi var. Bizdeki bilgiye göre henüz kayıp, aranan Türk yok. Bu 3 kişi kimlikleri tespit edilip hastaneye kaldırılan kişiler.

"SALDIRI MÜSLÜMANLAR TARAFINDAN OLSAYDI DÜNYA AYAĞA KALKARDI"

Bu tür saldırılar Norveç'te benzer, Amerika, Fransa'da saldırılar oldu. Bunları altalta koyduğunuzda olayın işleniş şekli, arkasında yatan ideolojik örgü, kendilerine göre tarihi perspektif, olayın takdim edilme şekli, umut ettikleri sonuçlar. Bunları altalta koyduğunuzda bir kişinin tek başına oturup yapacağı bir eylem olmadığı anlaşılıyor. Özellikle Batılı, hristiyan kişiler yapılan eylemlerde 'yalnız kurt, sorunları vardı, psikolojik sorunları var' diyerek olayı sıradanlaştırldığına tanık olurduk. Tersi olsaydı, bugün dünyayı ayağa kaldırmış olurlardı.

"İLK YAPILMASI GEREKEN KRİMİNAL ÖRGÜTÜN AÇIĞA ÇIKARTILMASI"

Saldırıyı yapan kişi, manifestosuna baktığınızda, sosyal medya paylaşımlarından bir tanesi de bu eylemi tabi olduğu tapınak şovalyelerinin onayladığını söylüyor. Tapınak şovayeleri hıristiyan tarikatıdır. Avrupa'dan Kudüs'e gelen, seyahat esnasında yolculuk yapan seyyah, asker, maceracıları hem korumuş hem de finansal işlemlerini yapmış bir örgüt. Daha sonra kilise ile ters düştüğünde kilise tarafından aforoz edilmiş bir örgüt. Daha sonra yeraltına girdiğini görüyoruz. Bu teröristin bu tarihi atfı yapması bile başka bir networkun hala devam ettiğini gösteriyor. İlk yapılması gereken kriminal örgüt yapısını açığa çıkarılacak adımların atılması gerekmektedir.



"ANA AKIM SİYASET BU İKLİMİ ADETA MEŞRULAŞTIRIYOR"

Belli çevreler, İnsan Hakları Örgütü, dini çevreler, siyasiler şüphesiz bu saldırıyı kınıyorlar. Bunlar sistemi bir bütün olarak harekete geçirmeye yetmiyor. El Kaide, DEAŞ gibi örgütlerde bütün sistem harekete geçiyor. İstihbarat örgütleri, medya, think thanklar sistem bütünüyle harekete geçiyor. Ama müslümanlara dönük bu tür saldırılar sözkonusu olduğunda kınama açıklamaları yapılıyor, telin ediliyor hadise. Bunu bekleyen muhiti ve iklimi ortadan kaldırılacak adımlar atılmıyor. Bu bir kişinin tek başına yaptığı hadise olarak görüldüğünde olayı çok basite irca etmiş oluruz. Bu bir iklim meselesi. Son zamanlarda Avrupa ve Amerika'da bu iklimi besleyecek ortam oluşturdu. Sağcı, göçmen karşıtı, ırkçı. Ana akım siyaseti temsil etmesi gereken merkez partileri siyaseti doğru eksene oturtmak yerine tavizler vererek bu hareketleri söylemleri adeta meşrulaştırıyor.

"AVRUPA'DAKİ AŞIRI SAĞ ABD'DEKİ EVANJELİZMDEN BAĞIMSIZ DEĞİL"

49 masum insan katlediliyor. Hunharca canlı olarak yayınlanıyor. Avustralyalı senatörün bunları görmemesi mümkün değil. Çıkıp bu saldırıyı meşrulaştıran, temize çıkarmaya çalışan tırnak içinde gerekçelerini açıklayarak onu sıradanlaştırmaya, normalleştirmeye çalışan açıklama yapıyor. Tabii ki Avusturalya'nın Başbakanı'nın açıklaması makul. Bunları biz Avrupa'da yükselişe geçen aşırı sağ, Amerika'da yükselişe geçen Evanjelizm'den bağımsız düşünemeyiz. Zaman zaman bunlara siyonist çevrelerinin de eklendiğini görüyoruz. Göçmenler batılı ülkelere gelmek suretiyle medeniyetimizi çökertecek diye bir paranoya ile hareket ediyorlar.



"BU OLAY ARRENDT KÖTÜLÜĞÜN SIRADALANDIRILMASI DEMİŞTİ"

Aynı zamanda terörörü estetize eden bir yaklaşım eden bir yaklaşım bu. İşte silah, canlı yayın vesaire. Arrendt kötülüğün sıradanlaşması diye bir kavram kullanmıştı. Kötülüğün sıradanlığı, banalliği diye ifade etmişti. Şunu kastediyordu, AChman o sistemin içindeki sadece bir tanesiydi. Achman bana verilen emirleri yerine getirdim, getirmeseydi suç işlemiş olurdum, demişti. İnsanın kanını donduran duyarsızlığı Arrentd tarafından kötülüğün sıradanlaştırılması diye kavramsallaştırılmıştı. Aksi olsaydı Müslüman bir kişi yaptığında bütün müslümanlar baskı altında tutulur, çıkın açıklayın, sizin böyle olmadığınızı dünyaya deklare edin denir.