İçişleri Bakanı Soylu'dan Thodex CEO'sunun iadesine ilişkin açıklama 0:00 / 0:00

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Thodex CEO'su Faruk Fatih Özer'in iade süreci hakkında açıklama yaptı. Soylu, "Bu iade süreci biraz sürer, mahkeme süreci var. İki yöntem vardır. Deport edilebilir ancak mahkeme döneminde bu süreç kullanılmaz. Mahkeme süreci sonrası iade edilir. Orada mahkemenin ne zaman olacağı ve mahkemenin kararına bağlıdır" dedi.

İçişleri Bakanı Soylu, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Thodex'in firari CEO'su Fatih Özer, dün Arnavutluk polisinin yaptığı operasyon sonucu Vlora şehrinde yakalandı.

İçişleri Bakanı Soylu, Özer'in yakalanması hakkında açıklama yaptı. Bakan Soylu şunları söyledi:

"Nisan ayından Interpol üzerinden kırmızı bülten çıkardık, haziran ayında Arnavutluk'a tekrar gönderdik. Dün itibariyle orada yakalandı. Ardından hemen Emniyet Genel Müdürlüğümüz Adalet Bakanlığı'yla temas kurarak, Arnavutluk Emniyet Genel Müdürlüğü'yle temas kuruldu. Dışişleri Bakanımızla temastayız, Sayın Cumhurbaşkanımıza arz ettik. İki arkadaşımız Arnavutluk'ta. Arnavutluk Emniyet Genel Müdürlüğü'yle temas ettiler. Bu iade süreci biraz sürer, mahkeme süreci var. İki yöntem vardır. Deport edilebilir ancak mahkeme döneminde bu süreç kullanılmaz. Mahkeme süreci sonrası iade edilir. Orada mahkemenin ne zaman olacağı ve mahkemenin kararına bağlıdır. Arnavutluk makamları bize yardım eden, destekte bulunan tavır içerdiler. Şükranlarımızı ifade ediyoruz."