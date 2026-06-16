İçişleri Bakanlığı, 65 ilde mali suç örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonlarda 346 şüpheli hakkında gözaltı kararı alındığını açıkladı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre; 65 ilde bugün mali suç örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonlarda 346 şüpheli hakkında gözaltı kararı alındı.

Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı ile Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde yapılan çalışmalar sonucu şüphelilerin 'Tefecilik', 'Nitelikli dolandırıcılık', 'Kamu kurum ve kuruluşlarının zararına yönelik dolandırıcılık', 'Rüşvet, zimmet ve irtikap', 'Vergi Usul Kanununa muhalefet', 'Edimin ifasına fesat karıştırmak ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama', 'Resmi ve özel belgede sahtecilik', '6114 sayılı Kanun'a muhalefet', '1219 sayılı Kanun'a muhalefet' ve 'Görevi kötüye kullanma' suçlarını işledikleri tespit edildi.