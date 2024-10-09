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        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: İçişleri'nden "Ras" gemisi açıklaması | Son dakika haberleri

        İçişleri'nden "Ras" gemisi açıklaması

        İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "4 Ekim 2024 günü İspanya ve Fransa güvenlik güçlerince Atlas Okyanusu Kanarya Adaları yakınlarında Tanzanya bayraklı RAS isimli gemiye düzenlenen operasyonda yaklaşık 4 ton kokain maddesi ele geçirildi. Operasyonda 7'si Türk , 2'si Azerbaycan ve 1'i Hollanda uyruklu olmak üzere toplam 10 şahıs yakalandı" denildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.10.2024 - 14:58 Güncelleme: 09.10.2024 - 14:59
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        İçişleri'nden "Ras" gemisi açıklaması
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        İçişleri Bakanlığı, Kanarya Adaları yakınlarında 4 ton kokain ile yakalanan Ras isimli gemi ile ilgili açıklamada bulundu. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "4 Ekim 2024 günü İspanya ve Fransa güvenlik güçlerince Atlas Okyanusu Kanarya Adaları yakınlarında Tanzanya bayraklı RAS isimli gemiye düzenlenen operasyonda yaklaşık 4 ton kokain maddesi ele geçirildi. Operasyonda 7’si Türk, 2’si Azerbaycan ve 1’i Hollanda uyruklu olmak üzere toplam 10 şahıs yakalandı" denildi.

        Açıklamaya şöyle devam edildi: "Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımız hemen İspanyol Narkotik Polisi ile iletişime geçmiş ve bu iletişim süreci karşılıklı olarak devam etmektedir. Görüşmeler sonucu:

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        19 Temmuz 2024'ten bu yana Zanzibar-Tanzanya bayrağı taşıyan geminin hareketleri incelenmiş:

        *28 Temmuz 2024 tarihinde İstanbul Zeytinburnu açıklarındaki demirleme alanından ayrıldığı ve 9-10 Ağustos 2024 tarihlerinde Fas'ın Kazablanka kentinde kısa bir mola vererek Sierra Leone'ye transit geçiş yaptığı,

        *21 Ağustos'ta Freetown, Sierra Leone açıklarında demirlediği ve 11 Eylül'e kadar 20 gün boyunca orada kaldığı,

        *11 Eylül'de kuzeye doğru hareket ettiği ve 13-20 Eylül tarihleri arasında Gine ile Gine-Bissau ülkeleri karasularında limana giriş izni için beklediği ve akabinde 21 Eylül tarihinde 21 saat boyunca Bissau limanında demirlediği,

        *22 Eylül tarihinde Bissau limanından ayrıldıktan sonra, bir sonraki uğrak limanı olarak İskenderiye, Mısır'ı gösterdiği ve tahmini varış zamanını 15 Ekim 2024 olarak belirlediği,

        *23-24 Eylül 2024 tarihleri arasında Gine-Bissau açıklarında düşük hızda manevralar gerçekleştirdiği,

        *26 Eylül 2024 tarihinde Moritanya açıklarında seyrettiği,

        *28-29 Eylül 2024 tarihleri arasında Moritanya açıklarında hızını önemli ölçüde düşürdüğü,

        Akabinde gemi İskenderiye Limanına seyir halindeyken Kanarya Adaları’nın kuzeydoğusundaki sularda 4 Ekim 2024 tarihinde İspanya ve Fransa güvenlik birimlerince operasyon yapılarak limana çekildiği ve 4 ton kokain maddesi ele geçirildiği bilgileri edinilmiştir.

        RAS isimli geminin güzergah, liman ve hız bilgileri birlikte analiz edildiğinde ele geçirilen uyuşturucu maddelerin Güney Amerika ülkelerinden hayalet (AIS sinyal bilgileri bulunmayan) olarak tabir edilen gemilerle getirilerek Atlas Okyanusu üzerinde Gine ya da Moritanya açıklarında bahse konu gemiye aktarıldığı, akabinde Avrupa ülkelerine sevk edileceği değerlendirilmektedir."

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