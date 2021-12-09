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İdlib'de 1 asker şehit oldu

Suriye'nin İdlib şehrinde arazide kayarak düşen bir asker hastanede şehit oldu.

Son dakika: İdlib'de 1 asker şehit oldu
İdlib'de 1 asker şehit oldu
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HABERTURK.COM

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Suriye İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesinde (İGAB), 09 Aralık 2021 tarihinde, yol emniyet görevi icra eden unsurda görevli bir kahraman silah arkadaşımız, arazide kayarak düşmesi sonucu yaralanarak derhal hastaneye sevk edilmiş, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur" denildi.

Açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" ifadeleri kullanıldı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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