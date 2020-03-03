İdlib'den acı haber! 1 asker şehit oldu

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Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyindeki İdlib şehrinde devam eden Bahar Kalkanı Harekatı bölgesinde 1 askerin şehit olduğunu, 9 askerin ise yaralandığını açıkladı.

"82 REJİM HEDEFİ ATEŞ ALTINDA"

Bakanlık'tan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bahar Kalkanı bölgesinde bulunan unsurlarımıza Rejimin açtığı ateş sonucu 1 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 9 kahraman silah arkadaşımız da yaralanmıştır. Bölgede 82 Rejim hedefi derhal ateş altına alınmış, vurulmaya devam edilmektedir. Hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine, TSK ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralı personelimiz için de acil şifalar dileriz."

— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) March 3, 2020

"299 REJİM ASKERİ ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ"

"Şehitlerimizin kanını hiçbir zaman yerde bırakmadık, bundan sonra da bırakmayacağız!" vurgusunun yapıldığı açıklamada, "Bölgedeki çeşitli kaynaklardan alınan son bilgilere göre; ateş altına alınan Rejim hedeflerinden 9 tank, 2 obüs, 6 ÇNRA ve 2 askeri aracın imha edildiği, 299 Rejim askerinin de etkisiz hale getirildiği öğrenilmiştir." ifadeleri kullanıldı

— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) March 3, 2020

BAKAN AKAR MECLİS'TE AÇIKLADI

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İdlib'de saldırı sonucu bir askerin şehit olduğunu açıkladı.

Akar, TBMM Genel Kurulunun kapalı oturumunun sona ermesinin ardından çıkışta gazetecilerin sorularını yanıtladı.

İdlib'deki Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarına yönelik bir saldırı olduğuna dair iddiaların sorulması üzerine Bakan Akar, "Bir şehidimiz var." dedi.

Akar, gazetecilerin, oturumun nasıl geçtiği sorusuna, "Milli bir mesele bu. Savunma, güvenlik meselesi bu. Biz sahadaki olanları anlattık, sorulara cevap verdik. Yararlı olduğunu değerlendiriyorum." yanıtını verdi.