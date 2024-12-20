TBMM'deki bütçe mesaisinin bitmesinin ardından DEM Parti heyetinin kısa sürede İmralı‘ya gitmesi bekleniyor. Edinilen bilgiye göre süreç bundan sonra çok daha hızlı ilerleyecek, Suriye'deki gelişmeler de bu süreci olumsuz etkilemeyecek.

MHP Lideri Devlet Bahçeli‘nin 22 Ekim'de yaptığı Öcalan çağrısıyla başlayan süreç devam ediyor. Süreç kapsamında bu çağrıdan bir gün sonra 23 Ekim'de Parti Şanlıurfa Milletvekili ve aynı zamanda Abdullah Öcalan’ın yeğeni Ömer Öcalan İmralı'ya giderek bir görüşme gerçekleştirdi.

26 Kasım tarihinde ise DEM Parti Eş Genel Başkanları Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları Oruç İmralı’ya gitmek için Adalet Bakanlığı’na başvurdu. Ancak Suriye’deki gelişmeler ve TBMM Genel Kurulu'ndaki bütçe görüşmeleri bu ziyaretin ertelenmesine sebep oldu. ÖNDER VE BULDAN'IN GİTMESİ BEKLENİYOR Edinilen bilgiye göre 20 Aralık itibariyle bütçe mesaisinin bitmesinin ardından kısa bir süre içerisinde DEM Parti heyeti İmralı’ya giderek Öcalan’la görüşecek. Ancak heyette eş genel başkanlardan ziyade 2013-2015 yılları arasındaki Çözüm Süreci'nde aktif rol alan ve Öcalan ile de defalarca görüşenden parti milletvekilleri Sırrı Süreyya Önder ve Pervin Buldan’ın yer alması bekleniyor.