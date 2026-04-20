        Yargı Son dakika! İnan Güney ilk kez hakim karşısına çıkıyor | Son dakika haberleri

        İnan Güney ilk kez hakim karşısına çıkıyor

        Eski Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, bugün ilk kez hakim karşısına çıkacak. Beyoğlu Belediyesi'ne yönelik operasyonda sanıklar hakkında 8 yıldan 35 yıla kadar hapis cezası talep edilirken, dava İBB davasıyla birleştirilmişti

        Giriş: 20 Nisan 2026 - 08:51 Güncelleme:
        Eski Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, İBB davasının 6. haftasında bugün ilk kez hakim karşısına çıkıyor.

        Güney hakkındaki iddianame yargılama devam ederken tamamlanmış mahkemece İBB “yolsuzluk” davasının ek iddianamesi olarak kabul edilmişti.

        İBB davası bu iddianamenin kabul edilmesiyle bir çatı davaya dönüşmüştü.

        Devam eden diğer soruşturmalarda da iddianame düzenlendikçe davayla birleştirilmesi bekleniyor.

        Ne olmuştu?

        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, Güney'in Özel Kalem Müdürü Seyhan Özcan, Güney'in ablası Sabriye Akkaya, Güney'in eniştesi İsmail Akkaya, Güney'in şoförü Deniz Göleli, Güney'in koruması Veysel Eren Güven hakkında, “Suç İşlemek Amacıyla Kurulan Örgüte Üye Olmamakla Birlikte Yardım Etme” ve “Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Zararına Dolandırıcılık” suçundan tüm sanıkların ayrı ayrı 12 yıl 8’er aydan 35’şer yıla aya kadar hapis cezası talep edilmişti. Dosya İBB “yolsuzluk” davasıyla birleştirilmesi talebiyle İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderilmişti.

        Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney hakkında hazırlanan iddianamenin birleştirilmesi talebi İBB yargılamasının yapıldığı mahkemece kabul edilmişti. İnan Güney de İBB dosyasında hakim karşısına çıkacak. Mahkeme tensip zaptında İnan Güney, İsmail Akkaya ve Seyhan Özcan’ın tutukluluk halinin devamına, diğer tutuksuz sanıkların da adli kontrol tedbirlerinin devamına karar verilmişti.

