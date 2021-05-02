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HaberlerDünyaSON DAKİKA: İngiltere'de sosyal mesafesiz parti! - Haberler
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İngiltere'de sosyal mesafesiz parti!

İngiltere'de koronavirüs salgınının başlangıcından bu yana ilk kez sosyal mesafe ve maske takma kuralı olmayan parti denemesi yapılırken, partiye binlerce kişi katıldı.

SON DAKİKA: İngiltere'de sosyal mesafesiz parti! - Haberler
İngiltere'de sosyal mesafesiz parti!
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İHA

İngiltere’de yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını döneminde ilk kez sosyal mesafe ve maske takma kuralının olmadığı ve yüksek katılımlı bir parti düzenlendi.

Liverpool kentinde dün gerçekleştirilen sosyal mesafesiz ve maskesiz parti denemesine yaklaşık 3 bin kişi katıldı.

Partiye katılanlardan son 24 saat içinde yaptırdıkları ve negatif sonuçlu Covid-19 testi istenirken, etkinlikten 5 gün sonra bir test daha yaptırmaları talep edildi.

Söz konusu parti denemesi, İngiltere hükümeti tarafından koronavirüs salgını devam ederken büyük olayların güvenli bir şekilde gerçekleştirilip gerçekleştirilemeyeceğini test etmek için hazırlanan deneme programı kapsamında yapıldı.

Liverpool Halk Sağlığı Direktörü Matt Ashton, parti denemesinin ardından test sonucu pozitif çıkanların kendilerini izole etmesi gerektiğini ancak kimsenin pozitif çıkmasını beklemediklerini söyledi.

İSPANYA'DA DA DENENMİŞTİ

İspanya'nın Barselona kentinde de geçtiğimiz ay Covid-19 salgını döneminde ilk kez sosyal mesafe kuralının olmadığı ve 5 bin kişinin katıldığı bir konser gerçekleştirilmişti.

Geçtiğimiz günlerde yayınlanan konsere ilişkin değerlendirme sonuçlarına göre, konserin ardından 6 kişi hariç kimsede enfeksiyon görülmediği belirtilmişti.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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