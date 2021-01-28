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HaberlerGündem3. Sayfa'SAÇMA'LADILAR! Son dakika: Hayvana şiddet bu defa da Malatya'da...
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İnsanlık yine 'saçma'ladı! Sokak köpeğini delik deşik ettiler

Malatya'da emekli veteriner hekim ile eşinin beslediği köpeklerden biri, silahla vurularak öldürülmüş halde bulundu. Gördükleri manzara karşısında şoke olup, gözyaşlarına boğulan Nermin Güloğlu, "Dilini ısırıp koparmış acıdan. Saçma girmedik yer kalmamış hayvanın vücudunda. Kim yapmış bilmiyoruz, muhtemelen gece buraya gelenler yapmış. Suç duyurusunda bulunduk. Polis gelip inceleme yaptı burada" dedi. İki gün önce de Van'ın Tuşba ilçesinde bir sokak köpeği ağzından silahla vuruluraka, katledilmişti

'SAÇMA'LADILAR! Son dakika: Hayvana şiddet bu defa da Malatya'da...
İnsanlık yine 'saçma'ladı! Şoke eden görüntü
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İHA

Malatya’da emekli veteriner hekim ile eşinin beslediği köpeklerden biri, tüfekle vurularak öldürülmüş halde bulundu.

Malatya’da yaşayan emekli veteriner Hamza Güloğlu ile eşi Nermin Güloğlu, günlerinin büyük bir bölümünü sokak hayvanlarını beslemek ve onların sağlıklı yaşamaları için harcıyor. Hayvan sever çift, oturdukları evlerinin sokağında yavruyken buldukları 7 köpeği sahiplenerek beslemeye başladı.

Bostanbaşı Mahallesinde bir arkadaşlarına ait arazide kendi imkanları ile kurdukları barınaklarda köpekleri besleyen çift, her gün evde hazırladıkları sıcak yemekleri günlük getirerek adeta çocukları gibi hayvanları büyüttü.

ÇİFTİ ŞOKE EDEN GÖRÜNTÜ

Ancak önceki gün sabah yine köpekleri beslemek için gelen çift, gördükleri manzara karşısında şoke oldu. Köpeklerden birinin tüfekle vurularak öldürüldüğü görüldü. Gözyaşlarına hakim olamayan Güloğlu, bu anları cep telefonu ile kayda aldı. Çift ardından polis merkezine giderek suç duyurusunda bulundu.

'SAÇMA GİRMEDİK YER KALMAMIŞ'

Nermin Güloğlu, hiç kimseden bir yardım talep etmeden emekli veteriner hekim olan eşi ile birlikte her gün hem sokak hayvanlarını beslediklerini hem de bakımlarını düzenli olarak yaptıklarını söyledi. Haftalık 100 kilogram tavuk eti alarak evde haşlayıp günlük köpekleri beslediklerini ifade eden Güloğlu, "Geldiğimde köpeklerden birini öldürülmüş olarak gördük. Dilini ısırıp koparmış acıdan. Saçma girmedik yer kalmamış hayvanın vücudunda. Kim yapmış bilmiyoruz, muhtemelen gece buraya gelenler yapmış. Suç duyurusunda bulunduk. Polis gelip inceleme yaptı burada" dedi.

Hamza Güloğlu ise, 'Hayvan Hakları Yasası' olarak bilinen düzenlemeyle birlikte sorunların çözüleceğini kaydetti.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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