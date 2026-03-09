Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Güvenlik Son dakika: Instagram'daki sahte satış tuzağı: 583 bin TL'lik dolandırıcılık operasyonu

        Instagram'daki sahte satış tuzağı: 583 bin TL'lik dolandırıcılık operasyonu

        Instagram üzerinden 583 bin 422 TL vurgun yapan şüphelilere yönelik 5 ilde düzenlenen operasyonda, yakalanan 5 kişi tutuklandı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 09.03.2026 - 12:36 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Instagram'daki sahte satış tuzağı

        Instagram üzerinden 583 bin 422 TL vurgun yapan şüphelilere yönelik 5 ilde düzenlenen operasyonda, yakalanan 5 kişi tutuklandı.

        HAYALİ ÜRÜN SATMAK İSTERKEN YAKALANDILAR

        Çorlu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada, G.Ö. isimli vatandaşın Instagram üzerinden maket döküm araç (hayali ürün) satın almak isterken 583 bin 422 TL dolandırılması üzerine Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçti.

        Jandarma ekiplerince yürütülen yaklaşık 2 aylık inceleme ve teknik çalışmalar sonucunda olayla bağlantılı 9 şüpheli tespit edildi. Şüphelilerin banka hesaplarında yapılan incelemede toplam 2 milyar 677 milyon 702 bin 677 TL işlem hacmi bulunduğu belirlendi.

        5 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

        Elde edilen bilgiler doğrultusunda Adana, Mersin, Gaziantep, Mardin ve Şanlıurfa illerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı ve işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edildi. 5 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, firari 1 şüpheli hakkında ise yakalama kararı çıkarıldığı öğrenildi.

        ÖNERİLEN VİDEO

        İşçilerin çatıda tehlikeli çalışması kamerada

        Elazığ'da herhangi bir önlem almadan inşaat halindeki binanın çatısında çalışan işçiler, yürekleri ağızlara getirdi. (İHA)

        #Tekirdağ
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        Tehran Times'tan çarpıcı kapak: "Trump, onların gözlerine bak"
        Tehran Times'tan çarpıcı kapak: "Trump, onların gözlerine bak"
        Borsalarda büyük satış dalgası
        Borsalarda büyük satış dalgası
        Mücteba Hamaney, niçin ?
        Mücteba Hamaney, niçin ?
        Mücteba Hamaney seçiminin perde arkası
        Mücteba Hamaney seçiminin perde arkası
        İran'ın yeni lideri Mücteba Hamaney oldu
        İran'ın yeni lideri Mücteba Hamaney oldu
        NYT: ABD füzesi İran'da ilkokulun yakınındaki deniz üssünü vurdu
        NYT: ABD füzesi İran'da ilkokulun yakınındaki deniz üssünü vurdu
        G7 ülkelerinden acil müdahale toplantısı
        G7 ülkelerinden acil müdahale toplantısı
        "F.Bahçe, hakemi ve sistemi yendi"
        "F.Bahçe, hakemi ve sistemi yendi"
        Sağlık durumu hakkında açıklama
        Sağlık durumu hakkında açıklama
        Okullarda ara tatil kalkıyor mu?
        Okullarda ara tatil kalkıyor mu?
        Emekliler için kader haftası
        Emekliler için kader haftası
        Şampiyonluk yarışında kalan maçlar...
        Şampiyonluk yarışında kalan maçlar...
        Yaşı: 18... İşi: Tetikçi... Tarifesini açıkladı!
        Yaşı: 18... İşi: Tetikçi... Tarifesini açıkladı!
        Fenerbahçe'nin golünde ofsayt var mı?
        Fenerbahçe'nin golünde ofsayt var mı?
        Müzik dünyasının acı kaybı
        Müzik dünyasının acı kaybı
        9 - 15 Mart haftalık burç yorumları
        9 - 15 Mart haftalık burç yorumları