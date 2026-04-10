        Haberler Dünya Son dakika: İran Cumhurbaşkanı'ndan Türkiye'ye teşekkür | Dış Haberler

        İran Cumhurbaşkanı'ndan Türkiye'ye teşekkür

        İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: "Türkiye'nin, İran'a yönelik acımasız saldırıları kınayan tutumu ve özellikle Türk milletinin İran'la etkileyici dayanışmasını takdir ediyoruz"

        Giriş: 10.04.2026 - 10:17 Güncelleme:
        İran Cumhurbaşkanlığının yazılı açıklamasına göre Pezeşkiyan ile Cumhurbaşkanı Erdoğan telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

        Liderler, görüşmede savaşa son verilmesine yönelik çözümler hakkında görüş alışverişinde bulundu.

        İran'a karşı askeri saldırganlığın durdurulması yönündeki çabalarından dolayı bazı dost ve komşu ülkelere teşekkür eden Pezeşkiyan, "Türkiye'nin, İran'a yönelik acımasız saldırıları kınayan tutumu ve özellikle Türk milletinin İran'la etkileyici dayanışmasını takdir ediyoruz." ifadelerini kullandı.

        İran ile ABD arasında varılan ve İsrail'i de içeren geçici ateşkes anlaşmasının Lübnan dahil olmak üzere bölgedeki tüm cepheleri kapsaması gerektiğini vurgulayan Pezeşkiyan, şunları kaydetti:

        "İsrail'in eylemleri bölgede bir yangın çıkarmayı amaçlamaktadır ve İslam ülkeleri, Siyonist rejimin savaş kışkırtıcılığına ve bölgenin istikrarını ve barışını tehlikeye atmasına karşı dayanışma içinde olmalıdır.

        Uluslararası toplumun ve İslam ülkelerinin, başta Lübnan olmak üzere bölgesel ülkelere yönelik saldırganlık ve suçların durdurulması için ABD ve Siyonist rejime baskı yapması şarttır."

        Pezeşkiyan, İran'ın bölgesel istikrarın korunması ve çatışmaların yayılmasını önlemek için ateşkesi kabul ettiğini belirterek, "ateşkesin devamının karşı tarafın yükümlülüklerine gerçek anlamda uymasına bağlı olacağını" vurguladı.

        İddia: Trump, NATO sekreterine öfke kustu
        Trump'tan İran'a Hürmüz tepkisi
        Vance'in kritik sınavı
        'Sıfır yer çekimi' sonu oldu... Lunaparkta ölüm kamerada!
        Barış Alper takımını sırtladı!
        10 yaşındaki Alperen yaşam mücadelesini kaybetti
        İsrail: Hizbullah liderinin yeğeni öldürüldü
        16 yılın en zorlu seçimi
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Süper Lig statları havadan görüntülendi!
        Mükemmel kahvenin formülü bulundu!
        Inter'den Hakan Çalhanoğlu kararı!
        Bir şehir delirdi mi? 5 asırdır cevabı yok
        Ünlü oyuncu avukat oldu
        Zincir markette kadın kasiyeri dövmüştü! Sıcak gelişme...
        Birbirlerini sildiler
        OECD’den Türkiye’ye 2 şok öneri
        Sağanak yağmur ve kar yağışı bekleniyor
        Brent petrol yükselişini sürdürüyor
        Ünlülere uyuşturucu operasyonu! 14 kişi için gözaltı kararı!
