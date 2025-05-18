Dün geceden bu yana Gazze'ye saldırılarını şiddetlendiren İsrail ordusu, Gazze'nin güney ve kuzeyinden geniş bir kara operasyonu başlattığını duyurdu.

İsrail ordusu açıklamasında, "Gazze'nin güney ve kuzeyinden geniş bir kara operasyonu başlatıldı" ifadelerini kullandı.

"Yakıt yetersizliği nedeniyle hizmetlerimiz 72 saat içinde durabilir"

Diğer yandan, Gazze'deki Filistin Sivil Savunma Müdürlüğü, yakıt sıkıntısı nedeniyle 72 saat içinde araçlarının tamamının hizmet dışı kalabileceği uyarısında bulundu.

Sivil Savunma Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, kurumun insani görevlerini yerine getirmekte ciddi zorluklar yaşadığı vurgulandı.

Açıklamada, "İsrail’in yoğun hava saldırıları ve sivillerin yaşadığı evleri hedef almasının sürdüğü bir ortamda, vatandaşların yardım çağrılarına yanıt veremeyecek duruma geliyoruz. Çünkü elimizde yeterli yakıt, ağır kurtarma ekipmanı, yedek parça ve araçları onaracak malzeme yok." ifadelerine yer verildi.

Gazze Şeridi genelindeki araçların yüzde 75'inin çalışamaz hale gelme riskiyle karşı karşıya olduğu belirtilen açıklamada, "Yakıt krizi her geçen gün derinleşiyor. İşgalci İsrail, temel insani ihtiyaçlar için gerekli olan minimum yakıtın dahi girişine izin vermiyor. Yakıt yetersizliği nedeniyle hizmetlerimiz 72 saat içinde durabilir" denildi.