Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Son dakika: İstanbul Bebek'te bir restoranda çıkan yangın korkuttu | Son dakika haberleri

        İstanbul Bebek'te bir restoranda çıkan yangın korkuttu

        İstanbul'un Bebek semtinde bulunan bir restoranın bacasında çıkan yangın, yanındaki restorana sıçradı. İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu yangın söndürülürken, restoranda hasar meydana geldi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.01.2026 - 14:20 Güncelleme: 06.01.2026 - 15:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bebek'te korkutan yangın
        ABONE OL
        Google-ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Bebek sahilinde bulunan işletmelerden birinin bacası tutuştu. Bölgeye çok sayıda itfaiye aracı sevk edilirken Bebek sakinleri, alevlerin çevre binalara sıçrama riski nedeniyle büyük korku yaşadı. Yangın, itfaiye görevlileri tarafından söndürüldü.

        İstanbul'un Bebek ilçesinde bir yangın meydana geldi. Öğle saatlerinde meydana gelen olayda bir balıkçı restoranının bacası tutuştu.

        KONTROL ALTINA ALINDI

        Yangın yanındaki restorana da sıçradı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yoğun çaba ve hızlı müdahaleyle yangını kontrol altına alarak söndürdü.

        ÇEVREDEKİLER BÜYÜK KORKU YAŞADI

        Bebek sakinleri, alevlerin çevre binalara sıçrama riski nedeniyle büyük korku yaşadı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Esenlerde 1 aylık bebeğin otobüs durağına bırakılmasına ilişkin anne ve anneanne yakalandı

        Esenler'de 1 aylık bebeğin otobüs durağına bırakılmasıyla ilgili anne Jennet Dushemova ve anneanne Zyyada Yollyyeva gözaltına alındı. (AA)

        #istanbul
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Avrupa'dan ortak 'Grönland' açıklaması
        Avrupa'dan ortak 'Grönland' açıklaması
        Çocuklara sosyal medya yasağı geliyor
        Çocuklara sosyal medya yasağı geliyor
        Araç muayene ücreti ne kadar oldu?
        Araç muayene ücreti ne kadar oldu?
        Futbolcuya hakemden hayati müdahale!
        Futbolcuya hakemden hayati müdahale!
        En çok başvuru İstanbul'dan
        En çok başvuru İstanbul'dan
        Fenerbahçe, Guendouzi transferinde gaza bastı!
        Fenerbahçe, Guendouzi transferinde gaza bastı!
        Efsane valinin yadigârıydı... 45 yıl sonra oğlu sahip çıktı!
        Efsane valinin yadigârıydı... 45 yıl sonra oğlu sahip çıktı!
        "Galatasaray pilini doldurmuş!"
        "Galatasaray pilini doldurmuş!"
        Zoru seviyorsanız bu bulmacalar tam sizlik!
        Zoru seviyorsanız bu bulmacalar tam sizlik!
        "Finalde kupayı almak istiyoruz!"
        "Finalde kupayı almak istiyoruz!"
        Bahçeli'den Maduro mesajları: ABD'nin yaptığı haydutluk
        Bahçeli'den Maduro mesajları: ABD'nin yaptığı haydutluk
        Ver Mert'i, al Cengiz'i!
        Ver Mert'i, al Cengiz'i!
        MİT, "Arabistanlı Lawrence" belgesini paylaştı!
        MİT, "Arabistanlı Lawrence" belgesini paylaştı!
        İran'da neler oluyor?
        İran'da neler oluyor?
        Sağlık umudumuz uzayda 
        Sağlık umudumuz uzayda 
        Utandıran teklif
        Utandıran teklif
        Ederson için görüşmeler başladı!
        Ederson için görüşmeler başladı!
        GTA 6 ve çok daha fazlası geliyor!
        GTA 6 ve çok daha fazlası geliyor!
        İşte Tedesco'nun Süper Kupa 11'i!
        İşte Tedesco'nun Süper Kupa 11'i!
        Bahis paralarıyla müzik manipülasyonu!
        Bahis paralarıyla müzik manipülasyonu!