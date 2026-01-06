İstanbul Bebek'te bir restoranda çıkan yangın korkuttu
İstanbul'un Bebek semtinde bulunan bir restoranın bacasında çıkan yangın, yanındaki restorana sıçradı. İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu yangın söndürülürken, restoranda hasar meydana geldi
Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Bebek sahilinde bulunan işletmelerden birinin bacası tutuştu. Bölgeye çok sayıda itfaiye aracı sevk edilirken Bebek sakinleri, alevlerin çevre binalara sıçrama riski nedeniyle büyük korku yaşadı. Yangın, itfaiye görevlileri tarafından söndürüldü.
İstanbul'un Bebek ilçesinde bir yangın meydana geldi. Öğle saatlerinde meydana gelen olayda bir balıkçı restoranının bacası tutuştu.
KONTROL ALTINA ALINDI
Yangın yanındaki restorana da sıçradı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yoğun çaba ve hızlı müdahaleyle yangını kontrol altına alarak söndürdü.
ÇEVREDEKİLER BÜYÜK KORKU YAŞADI
Bebek sakinleri, alevlerin çevre binalara sıçrama riski nedeniyle büyük korku yaşadı.