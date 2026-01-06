Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Bebek sahilinde bulunan işletmelerden birinin bacası tutuştu. Bölgeye çok sayıda itfaiye aracı sevk edilirken Bebek sakinleri, alevlerin çevre binalara sıçrama riski nedeniyle büyük korku yaşadı. Yangın, itfaiye görevlileri tarafından söndürüldü.

KONTROL ALTINA ALINDI

Yangın yanındaki restorana da sıçradı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yoğun çaba ve hızlı müdahaleyle yangını kontrol altına alarak söndürdü.

ÇEVREDEKİLER BÜYÜK KORKU YAŞADI

Bebek sakinleri, alevlerin çevre binalara sıçrama riski nedeniyle büyük korku yaşadı.