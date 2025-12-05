Habertürk
        Haberler Gündem Güvenlik Son dakika: İstanbul'da 100 binlerce uyuşturucu hap ele geçirildi

        İstanbul'da 100 binlerce uyuşturucu hap ele geçirildi

        Avcılar'da bir eve yapılan operasyonda, yurt dışından yasa dışı yollarla temin edilen 601 bin 380 adet uyuşturucu hap ve 1 otomatik silah ele geçirildi. Şüphelinin emniyetteki işlemlerine devam edildiği öğrenildi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 05.12.2025 - 14:06 Güncelleme: 05.12.2025 - 14:06
        100 binlerce uyuşturucu hap ele geçirildi
        Avcılar'da bir eve yapılan operasyonda, yurt dışından yasa dışı yollarla temin edilen 601 bin 380 adet extacy hap ve 1 otomatik silah ele geçirildi.

        İHA'nın haberine göre; İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nce Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ile koordineli olarak yürütülen çalışmalarda, yurt dışından yasa dışı yollarla temin edilen uyarıcı nitelikteki hapların İstanbul genelinde piyasaya sürülmek üzere gizli bir adreste depolandığı belirlendi.

        BİR ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

        Teknik ve fiziki takibin ardından Avcılar'daki adrese 3 Aralık Çarşamba günü operasyon yapıldı. Evde yapılan aramada 601 bin 380 adet extacy hap ve 1 adet otomatik silah ele geçirilirken, 1 şüpheli gözaltına alındı.

        İŞLEMLER SÜRÜYOR

        Şüphelinin emniyetteki işlemlerine devam edildiği öğrenildi.

        #Son dakika haberler
        #istanbul
