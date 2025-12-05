Avcılar'da bir eve yapılan operasyonda, yurt dışından yasa dışı yollarla temin edilen 601 bin 380 adet extacy hap ve 1 otomatik silah ele geçirildi.

İHA'nın haberine göre; İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nce Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ile koordineli olarak yürütülen çalışmalarda, yurt dışından yasa dışı yollarla temin edilen uyarıcı nitelikteki hapların İstanbul genelinde piyasaya sürülmek üzere gizli bir adreste depolandığı belirlendi.

BİR ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Teknik ve fiziki takibin ardından Avcılar'daki adrese 3 Aralık Çarşamba günü operasyon yapıldı. Evde yapılan aramada 601 bin 380 adet extacy hap ve 1 adet otomatik silah ele geçirilirken, 1 şüpheli gözaltına alındı.

İŞLEMLER SÜRÜYOR

Şüphelinin emniyetteki işlemlerine devam edildiği öğrenildi.