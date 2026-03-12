İstanbul'da 26 yaşındaki motosikletli hayatını kaybetti
İstanbul'da motosikletinin kontrolden çıkması sonucu yere savrulan 26 yaşındaki sürücü ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan genç, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı
Arnavutköy'de motosiklet kazasında 26 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti.
SAVRULARAK YERE DÜŞTÜ
İHA'daki habere göre kaza, İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde dün gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre cadde üzerinde motosikletiyle seyreden Levent Levent (26) aracın kontrolden çıkması sonucu savrularak yere düştü.
EKİPLER SEVK EDİLDİ
Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI
Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Arnavutköy Devlet Hastanesi'ne kaldırılan motosikletli doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
İNCELEME BAŞLATILDI
Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
