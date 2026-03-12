Canlı
        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: İstanbul'da 26 yaşındaki motosikletli hayatını kaybetti | Son dakika haberleri

        İstanbul'da 26 yaşındaki motosikletli hayatını kaybetti

        İstanbul'da motosikletinin kontrolden çıkması sonucu yere savrulan 26 yaşındaki sürücü ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan genç, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 12.03.2026 - 16:07
        26 yaşındaki motosikletli hayatını kaybetti

        Arnavutköy'de motosiklet kazasında 26 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti.

        SAVRULARAK YERE DÜŞTÜ

        İHA'daki habere göre kaza, İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde dün gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre cadde üzerinde motosikletiyle seyreden Levent Levent (26) aracın kontrolden çıkması sonucu savrularak yere düştü.

        EKİPLER SEVK EDİLDİ

        Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

        TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

        Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Arnavutköy Devlet Hastanesi'ne kaldırılan motosikletli doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

        İNCELEME BAŞLATILDI

        Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

        #istanbul
        #Son dakika haberler
